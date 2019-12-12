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Милевский: Конечно, мне хочется выйти на поле и сыграть за "Динамо"

12 декабря, 21:32

Артем не против вернуться в киевский клуб

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

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Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский после завершения сезона в Беларуси проводит время в Киеве и рассказал о своем возвращении в киевский клуб.

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"Конечно, мне хочется выйти на поле и сыграть за "Динамо". Думаю, минут 20 сыграл бы и помог бы команде. Мне очень приятно здесь находиться. Был на игре с "Зарей" – очень жаль, что проиграли. Очень надеюсь, что сегодня ребята пройдут дальше. Надеюсь, они соберутся на матч, тем более, что столько людей придет. В отпуск надо уходить в хорошем настроении. Возвращение в "Динамо"? Это только разговоры, пусть этого хотят болельщики и я сам", – рассказал Милевский.

Как мы писали ранее,Милевскому могут подсунуть виновника последних неудач киевского "Динамо". На должность нового тренера брестского "Динамо" рассматривают кандидатуру Александра Хацкевича.

Смотрите, как Милю поздравляли с "золотом" чемпионата Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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Динамо Киев Артем Милевский

Источник: Канал Футбол

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