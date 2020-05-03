Милевский надел шлем и закурил: Артем эпично отмечает самую крупную победу 2020 года

У Артема Милевского и его брестского "Динамо" потихоньку жизнь налаживается. После выхода Милевского в финал Кубка Беларуси по сумме двух встреч с солигорским "Шахтером" Юрия Вернидуба команда Артема отпраздновала успех и в национальном первенстве. Клуб из Бреста разгромил на выезде аутсайдера высшего белорусского дивизиона "Белшину" 3:0. Это самая крупная победа Милевского в 2020 году.

Неудивительно, что после такой уверенной виктории Артем Милевский дал волю эмоциям и фантазиям, представив себя танкистом в шлеме и грозным оружием на плече, который после "уничтожения" соперника с чистой совестью затягивается сигаретой.

"Разгром! Если честно, то очень соскучился по крупным победам, так что настроение просто топ, – признался в своем Telegram-канале Артем Милевский, с помощью виртуальных "финтов" примеривший на себя образ танкиста. – Хочется отдать комплимент Бобруйску! Бежали, неслись, хотели – красавцы парни. Но мы попросту сильнее, как я и говорил. Всем спасибо. Неделя – огонь, уже в середине таблицы. Потихоньку подымаемся к олимпу".

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Заметим, что в матче с "Белшиной" Артем Милевский голами не отметился, но провел на поле 73 минуты – его заменили уже при счете 3:0. Украинский одноклубник Мили Хачериди пропускал матч из-за дисквалификации.

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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