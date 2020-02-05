Милевский, ножницы и девушка из Одессы: что связывает именинника Роналду с Украиной

В Украине Криштиану оставил "кошмарные" волосы, а на месте его невесты сейчас могла бы быть одесситка

Один из самых великих футболистов за всю историю отмечает день рождения. Криштиану Роналду исполняется 35 лет! Ранее мы уже публиковали видео 9 голов Роналду в ворота команд из Украины. Однако с нашей страной сегодняшнего именинника связывают не только матчи и голы.

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РОНАЛДУ ОСТАВИЛ В УКРАИНЕ СВОИ ВОЛОСЫ. На Евро-2012 Португалия первые два матча проводила во Львове, и в определенный момент Криштиану Роналду стало просто невмоготу – ну кровь из носу захотелось постричься. "Мне сказали приехать во львовскую гостиницу "Нобилис", не сказав, кого именно надо постричь, – рассказывал парикмахер Дмитрий Гучко, успевший в своей жизни поиграть за баскетбольный клуб "Львовская политехника". – Захожу туда. И тут забегает Криштиану Роналду". В итоге Дмитрий сделал прическу не только Кришти, но и еще шестерым игрокам португальской сборной. За всех Роналду заплатил из своего кармана.

Смотрите гол Роналду в ворота Украины в отборе Евро-2020

"Роналду от меня вышел довольный, – признался Дмитрий Гучко. – Во время стрижки мы с ним разговорились. "У меня кудрявые волосы – кошмар! – говорил Роналду. – Приходится выравнивать их химическими методами, стригусь каждые десять дней. Но у сына волосы еще хуже!"

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Что удивило украинского парикмахера: Роналду и его партнеры решились постричься в день матча. А еще говорят: футболисты – самые суеверные в мире люди...

РОНАЛДУ И ЯРА. В январе 2015 года Криштиану Роналду после пяти лет отношений расстался с российской моделью Ириной Шейк. Но сразу же, согласно публикациям португальских СМИ, Кришти, выступавший на тот момент в "Реале", оказался в объятиях сексапильной одесситки Яры Хмидан, сделавшей успешную модельную карьеру в США. Скандальный сводник Петр Листерман утверждал, что это он свел Роналду с Ярой на вечеринке после получения португальским нападающим "Золотого мяча", и Криштиану, дескать, "клюнул".

Яркие фото экс-девушки Роналду – украинки Яры Хмидан

Однако отношения Криштиану Роналду и Яры Хмидан, казавшиеся многообещающими, быстро сошли на нет. В итоге португалец связал свою жизнь с испанской танцовщией Джорджиной Родригес, родившей футболисту дочку и ставшей матерью для трех других детей Роналду, рожденных суррогатными матерями.

Кстати, не так давно Роналду снялся в фотосессии с другой украинской моделью – Лерой Бублейко.

РОНАЛДУ И СЫН ДОБКИНА. На матч Евро-2012 против Голландии в Харькове лидера португальцев Криштиану Роналду вывел на поле сын Михаила Добкина Николай. "Роналду не "зазвездився", – написал тогда в своем Twitter Добкин, занимавший на тот момент пост харьковского губернатора. При этом политик утверждал, что право выйти на поле с Роналду его сын получил, "победив в акции "Сопровождай футболистов Евро-2012". Кстати, тот матч Португалия у Голландии выиграла (2:1), а Роналду забил два мяча.

Роналду с сыном Добкина. Фото – YouTube

К слову, во время Евро-2012 сборная Португалии проживала на базе харьковского "Металлиста", с тогдашним боссом которого Александром Ярославским у Роналду завязались приятельские отношения. По крайней мере, впоследствии Криштиану не забыл поздравить Ярославского с днем рождения, передав ему в качестве подарка футболку со своим автографом.

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РОНАЛДУ И ЛОМА. А в марте позапрошлого года Криштиану получил подарок от лучшего боксера современности Василия Ломаченко. Украинский чемпион мира передал португальцу свои боксерские перчатки через своего менеджера Эгиса Климаса. "Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду, и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко", – написал тогда Климас в Instagram.

Болельщики тогда еще шутили: "У Ломаченко ноги в ринге двигаются столь же быстро, как у Роналду на поле. Или даже быстрее".

БЕЗ МИЛИ – НИКУДА! Ну и куда ж без Мили?! В интернете давно гуляло фото, на котором запечатлены юный Артем Милевский в компании Криштиану Роналду. Не так давно экс-форвард сборной Украины рассказал историю этого кадра. "Мы ж одного года, 1985-го, а это был чемпионат Европы U-17, в котором участвовали Португалия и Украина. Там мы и встретились. Мы смотрели видео, готовились к Португалии. Смотрели их матч с Францией. Справа у нас в защите играл Гриша Ярмаш, так он тогда смотрел это видео с большими глазами, скрестил руки и опустил голову. Ему все тогда пожелали удачи. Да, мы проиграли (1:2), но Криштиану тогда ничего не сделал – Гриша его "съел".

"Никогда не поверю, что Криштиану – гей. Мне кажется, что это все выдумки журналистов и ему с этого всего очень-очень смешно", – добавил Милевский

Напомним, недавно Криштиану стал третьим в истории мирового футбола по голам за карьеру. Больше Роналду забили лишь Ромарио и Пеле.

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