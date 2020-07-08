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Милевский опубликовал фото своей самоизоляции и ответил на вопрос о коронавирусе

8 июля, 17:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший форвард сборной Украины лечится от коронавируса в родной Беларуси

Футболист брестского "Динамо" Артем Милевский старается не унывать во время самоизоляции в Беларуси. Как мы сообщали, Милевский и Хачериди подхватили коронавирус в брестском "Динамо". Однако бывший форвард сборной Украины чувствует себя очень даже хорошо.

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Сегодня днем Артем поделился с подписчиками новой фотографией на своей страничке в Instagram. Нападающий подписал кадр "На домашних" – видимо, имея в виду тренажеры. Миля как раз восседает на одном из них. На вопрос, действительно ли он болен коронавирусом, 35-летний спортсмен ответил коротко: "Все под контролем".

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А вот предложение "Может, лучше по пивку?" Милевский проигнорировал. Вчера стало известно, что матч "Динамо" (Брест) – "Слуцк" переносят из-за коронавируса. Больны в том числе и трое украинских игроков клуба.

Сейчас "Динамо", которое в прошлом году завоевало "золото" в белорусской высшей лиге, находится лишь на пятом месте среди 16 команд с отставанием от лидера в четыре очка. Возглавляет таблицу, кстати, солигорский "Шахтер" украинского тренера Юрия Вернидуба.

Смотрите, как Артем становился чемпионом Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter
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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол Артем Милевский коронавирус Динамо Брест самоизоляция

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