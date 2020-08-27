Милевский перепел песню "Садок-Священник", празднуя победу Бреста в Лиге чемпионов

"То ли еще будет!" - обещает украинский лидер чемпионов Беларуси

Артем Милевский оригинально отметил победу своей команды во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, брестское "Динамо" дома обыграло "Сараево" 2:1 и вышло уже в третий раунд отбора ЛЧ.

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После победного для чемпионов Беларуси поединка с боснийцами Артем Милевский выложил у себя в Instagram видео, на котором он тихонько напевает гимн Лиги чемпионов, при этом куда громче говорит: "Брест, с победой! То ли еще будет!". Отметим, что для выхода в групповой раунд ЛЧ, команде Милевского осталось пройти два этапа.

INSTAGRAM

"Рановато булки расслабляете, молодой человек", – написал под этим видео один из фолловеров Артема Милевского

"Поживем-увидим", – ответил на это украинский футболист

Добавим, что гимн Лиги чемпионов, который пока что довольно несмело напел Артем Милевский, является аранжировкой другой мелодии – произведения немецкого композитора Георга Генделя под названием "Садок-Священник", написанного в далеком 1727 году по случаю коронации английского короля Георга II.

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Напомним, что вместе с Артемом Милевским в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов вышел и экс-тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров. Накануне его "Ференцварош" сенсационно обыграл "Селтик" 2:1 на поле в Глазго.

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