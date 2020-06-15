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Милевский показал, какую рыбку "словил" на ужин после победного матча в чемпионате Беларуси

15 июня, 22:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины проводит время в компании Валерии

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский сегодня рассказал подписчикам в Instagram о своем ужине. Напомним, 35-летний футболист выступает в чемпионате родной для него Беларуси. В июне Милевский отдал три голевые передачи в одном матче чемпионата Беларуси.

Уже длительное время Артем поддерживает отношения с Валерией. Недавно эффектная невеста Милевского зацепила Артема. В понедельник вечером пара готовила на ужин океаническую рыбу. "Взяли сибаса на вечер", – сообщил Миля в соцсетях под фото с "пострадавшей".

INSTAGRAM

В последнее время "Динамо" из Бреста улучшило свое положение в чемпионате, поднявшись на третье место. Команда Милевского и Евгения Хачериди на три очка отстает от солигорского "Шахтера" украинского тренера Юрия Вернидуба, который идет вторым. Причем вчера после матча команды украинского тренера в Беларуси на машину судей напали бандиты.Брестское "Динамо" в 13-м туре обыграло на выезде "Торпедо-БелАЗ" со счетом 2:0.

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Недавно Милевский рассказал про серьезный конфликт с Алиевым.

Смотрите, как Артем появился в Киеве на матче "Динамо" – "Заря"

Милевский на матче "Динамо" – "Заря" Видео: Instagram

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