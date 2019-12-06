Милевский покидает Беларусь ради Киева – и это после того, как в Бресте его приравняли к святым

Артем рассказал о том, что будет делать после того, как с Брестом выиграл золотую медаль белорусского чемпионата

Артем Милевский / Фото: Instagram

В Бресте в спортивном комплексе "Виктория", собравшем аншлаг в три тысячи зрителей, состоялось чествование чемпионов Беларуси по футболу – местного "Динамо" и его звезды Артема Милевского. Напомним, вскоре клуб Милевского может возглавить Хацкевич.

В ходе чествования Артем Милевский получил золотую медаль и диплом. Кроме того, брестское "Динамо", подводя итоги сезона, приравняло Милю к святым, признав его победителем в номинации "Икона сезона".

Смотрите фото празднования брестским "Динамо" чемпионства

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Между тем после получения золотой медали чемпиона Беларуси, Артем Милевский на своей странице в Instagram сделал серьезное заявление. "Задача и пожелания – выполнены!!! Следующая остановка – Киев", – написал футболист.

Правда, на вопрос одного из своих подписчиков – мол, неужели в "Динамо"? – Милевский ответил: "Нет, только на стадион", дав понять, что поддержит киевское "Динамо" в воскресном поединке с "Зарей" на "Олимпийском".

Напомним, ранее мы рассказывали о чемпионских похождениях Милевского в Бресте. Артем уснул в машине, а после с красоткой возжаждал играть с лучшими.

Смотрите эмоции Мили после чемпионского матча в Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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