Милевский получил предложения от клубов из России и Бельгии

Сегодня, 13:51

Украинский футболист остался без работы после увольнения из брестского "Динамо"

Артем Милевский. Фото &quot;Динамо&quot;
Артем Милевский. Фото "Динамо"

Агент украинского футболиста Артема Милевского Николай Панков в интервью by.tribuna.com рассказал о вариантах продолжения карьеры для экс-игрока брестского "Динамо". Напомним, в середине июля клуб из Беларуси выгнал Артема Милевского, по слухам – украинец нарушил режим.

"В последнее время в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Артема в минское "Динамо", но пока нам не поступало никакого официального предложения ни от БАТЭ, ни от минского "Динамо".

Сейчас Артемом заинтересовались еще два клуба: один из российской Премьер-лиги, другой – из чемпионата Бельгии. Пока просто рассматриваем эти варианты. Сейчас Милевский в Украине, тренируется каждый день и находится в хорошей физической форме. Мы постоянно на связи, думаю, скоро определимся с его будущим", – сообщил Панков.

Ранее сообщалось, что Милевский имеет предложение из Украины, но хочет контракт минимум на полтора года. Зимой бывшему нападающему сборной Украины исполнится 34 года, поэтому будущий клуб может стать последним в его карьере, а это значит,ч то нужно выбить как можно лучший контракт. 

Кстати, фанаты "Динамо-Брест" потребовали вернуть в команду Артема Милевского. На матче Лиги Европы между брестским "Динамо" и "Атромитосом" из Афин (4:3) болельщики хозяев вывесили баннер с соответствующим требованием.
футбол, чемпионат России, Артем Милевский, чемпионат Бельгии

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