Милевский после выигрыша чемпионата Беларуси откровенно оценил свои шансы на "Золотой мяч"

Лидер брестского "Динамо" считает, что мог бы выиграть "мяч" - только не "золотой", а "деревянный"

35-летний Артем Милевский, много лет отыгравший в киевском "Динамо", а недавно выигравший чемпионат Беларуси в составе "Динамо" из Бреста, рассказал, были ли у него по ходу карьеры шансы на главную индивидуальную награду мирового футбола – "Золотой мяч".

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На вопрос, мог ли Милевский по ходу карьеры получить "Золотой мяч" или хотя бы попасть в ТОП-30 претендентов на эту награду, Артем откровенно ответил: "В ТОП-1000. Да какое! Я – деревянный футболист. Какой "Золотой мяч", ты что? "Деревянный мяч", может быть, взял бы еще какой-нибудь"

Артем Милевский / Фото: Instagram

Напомним, чемпионат Беларуси, в котором сейчас выступает Артем Милевский, единственный в Европе не остановился во время пандемии коронавируса. На днях во втором туре национального первенства Миля ударом головой принес "Динамо" (Брест) победу в матче со "Слуцком".

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Ранее мы писали, чтоАлиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам. Друг Мили, прежде называвший коронавирус фейком, теперь задумался о том, как на COVID-19 можно поживиться.

Смотрите сюжет о скандальной карьере Милевского

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