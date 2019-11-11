Милевский привел Алиева в свой бар: фото закадычных друзей

Старые друзья и бывшие партнеры по "Динамо" встретились в Киеве

Артем Милевский / Фото: Instagram

Нападающий "Динамо Брест" Артем Милевский после забитого гола в чемпионате Беларуси, где его команда находится в шаге от золотых медалей, приехал отметить успех в Украину, где встретился со своим давним другом и экс-партнером по киевскому "Динамо" Александром Алиевым. Футболисты встретились в пивбаре "Миля Beer Shop", принадлежащем Милевскому.

"С кентом", – подписал общий снимок с Алиевым Милевский на своей странице в Instragram.

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Напомним, что пивбар Милевского был открыт в апреле этого года. Интерьер заведения украшен портретами самого футболиста, а продавец-бармен наливает пенный напиток к банном халате "Динамо". В таком же Миля когда-то явился на презентацию Олега Блохина в "Динамо", из-за чего в последствии попал в немилость тренеру.

Ранее мы писали, что от Алиева Милевского отдалила женщина. У парочки дело идет к свадьбе. Белорусская красотка, у которой подрастает 10-летний сын, крепко завладела сердцем экс-звезды киевского "Динамо".

Как заявлял агент Артема Александр Панков, "Милевскому нравятся девушки постарше". "Артем знает правила. С несовершеннолетними не общается. Он любит сложившихся личностей", – подчеркнул агент.

Смотрите, как Артем Милевский пропил свой успех

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