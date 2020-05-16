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Милевский признался, что ждал вызова в сборную: "Миля, сейчас позвонят, может, вернешься"

16 мая, 10:22

Елена Павлова

Нападающий считает, что еще годик-полтора сможет попылить

Нападающий брестского "Динамо" и бывший форвард сборной Украины Артем Милевский признался, что очень ждал еще один вызов в национальную команду. Ранее мы сообщали, что Милевский – в опасности: у команды-соперника в чемпионате Беларуси обнаружили коронавирус.

"Звонили ли мне из сборной? Ничего не было. Я так ждал этого. Когда ждал – пацаны говорили: "Миля, сейчас позвонят, может, в сборную вернешься". Я уже сам так начал в это верить. Но прошел месяц-второй-третий. И я понял, что там своя команда. Отличная команда, все молодые", – рассказал на своем YouTube-канале Миля.

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Отметим, что за сборную Украины Милевский провел 50 матчей, в которых забил 8 голов. Последний поединок отыграл в 2012 году.

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Также Милевский рассказал, что уже задумывается о завершении футбольной карьеры: "Думаю о будущем, знаешь, время думать уже. У меня остался контракт до декабря с "Динамо" Брест. Что будет в дальнейшем – продлят меня или не продлят на год, – будем говорить в ближайшее время. Если буду чувствовать силы, может еще годик-полтора смогу попылить".

"Но все равно, кажется, нужно будет возвращаться в Киев. Даже по работе, по YouТube-каналу, там много подвязок, много людей, с которыми можно работать".

Ранее у Милевского отобрали гол после объявления автором забитого мяча по стадиону.

Смотрите, как Милевский стал чемпионом Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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