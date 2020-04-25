Милевский против Вернидуба: онлайн видеотрансляция матча "Динамо" Брест – "Шахтер" Солигорск

В Беларуси, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается чемпионат страны по футболу – единственное, на данный момент, футбольное соревнование в Европе. В субботу, 25 апреля, в Бресте проходит центральный матч шестого тура – местное "Динамо", за которое выступают украинцы Милевский, Хачериди и Нойок, на своем поле принимает солигорский "Шахтер", который возглавляет экс-тренер "Зари" украинец Юрий Вернидуб. Это – поединок команд, которые, несмотря на провальный старт сезона, продолжают оставаться среди главных претендентов на белорусское чемпионство.
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Напомним, в предыдущем туре чемпионата Беларуси в Витебске брестское "Динамо" проиграло из-за Хачериди, который пяткой ударил соперника. Это привело к удалению экс-киевлянина и пенальти, реализованному хозяевами поля. Сегодня против солигорского "Шахтера" Евгений не играет, так как за то скандальное отбрыкивание и нападение на судью после финального свистка Хачериди получил 5 матчей дисквалификации и порядка 15 тыс. грн штрафа.
Турнирная таблица чемпионата Беларуси
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Слуцк
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|2
|Торпедо-БелАЗ
|5
|3
|1
|1
|4-2
|10
|3
|Витебск
|5
|3
|1
|1
|4-3
|10
|4
|Динамо-Минск
|6
|3
|0
|3
|9-6
|9
|5
|Ислочь
|5
|3
|0
|2
|7-7
|9
|6
|Городея
|5
|3
|0
|2
|3-3
|9
|7
|Минск
|6
|3
|0
|3
|9-10
|9
|8
|Энергетик-БГУ
|6
|3
|0
|3
|6-7
|9
|9
|Неман
|6
|2
|2
|2
|6-4
|8
|10
|БАТЭ
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|11
|Динамо-Брест
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|12
|Рух
|5
|2
|1
|2
|2-2
|7
|13
|Славия
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|14
|Шахтер
|5
|1
|2
|2
|3-3
|5
|15
|Смолевичи
|6
|0
|3
|3
|3-7
|3
|16
|Белшина
|5
|0
|2
|3
|3-7
|2
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