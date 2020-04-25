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Милевский против Вернидуба: онлайн видеотрансляция матча "Динамо" Брест – "Шахтер" Солигорск

25 апреля, 18:46

Олег Люлька

Смотрите поединок претендентов на "золото" чемпионата Беларуси - там продолжают играть, несмотря на коронавирус

В Беларуси, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается чемпионат страны по футболу – единственное, на данный момент, футбольное соревнование в Европе. В субботу, 25 апреля, в Бресте проходит центральный матч шестого тура – местное "Динамо", за которое выступают украинцы Милевский, Хачериди и Нойок, на своем поле принимает солигорский "Шахтер", который возглавляет экс-тренер "Зари" украинец Юрий Вернидуб. Это – поединок команд, которые, несмотря на провальный старт сезона, продолжают оставаться среди главных претендентов на белорусское чемпионство.

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Напомним, в предыдущем туре чемпионата Беларуси в Витебске брестское "Динамо" проиграло из-за Хачериди, который пяткой ударил соперника. Это привело к удалению экс-киевлянина и пенальти, реализованному хозяевами поля. Сегодня против солигорского "Шахтера" Евгений не играет, так как за то скандальное отбрыкивание и нападение на судью после финального свистка Хачериди получил 5 матчей дисквалификации и порядка 15 тыс. грн штрафа.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси

МКлубИВНПМячиОчки
1Слуцк53119-610
2Торпедо-БелАЗ53114-210
3Витебск53114-310
4Динамо-Минск63039-69
5Ислочь53027-79
6Городея53023-39
7Минск63039-109
8Энергетик-БГУ63036-79
9Неман62226-48
10БАТЭ52126-57
11Динамо-Брест52126-57
12Рух52122-27
13Славия62137-107
14Шахтер51223-35
15Смолевичи60333-73
16Белшина50233-72

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Артем Милевский Юрий Вернидуб чемпионат Беларуси Шахтер Солигорск Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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