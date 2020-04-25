Милевский против Вернидуба: онлайн видеотрансляция матча "Динамо" Брест – "Шахтер" Солигорск

Смотрите поединок претендентов на "золото" чемпионата Беларуси - там продолжают играть, несмотря на коронавирус

В Беларуси, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается чемпионат страны по футболу – единственное, на данный момент, футбольное соревнование в Европе. В субботу, 25 апреля, в Бресте проходит центральный матч шестого тура – местное "Динамо", за которое выступают украинцы Милевский, Хачериди и Нойок, на своем поле принимает солигорский "Шахтер", который возглавляет экс-тренер "Зари" украинец Юрий Вернидуб. Это – поединок команд, которые, несмотря на провальный старт сезона, продолжают оставаться среди главных претендентов на белорусское чемпионство.

Читайте также: Пока Беларусь оттягивала карантин, в "Немане" произошло массовое заражение: признание легионера

Реклама

Читайте также: Вернидуб в Беларуси заговорил матами: команда экс-тренера "Зари" никак не может "родить"

Напомним, в предыдущем туре чемпионата Беларуси в Витебске брестское "Динамо" проиграло из-за Хачериди, который пяткой ударил соперника. Это привело к удалению экс-киевлянина и пенальти, реализованному хозяевами поля. Сегодня против солигорского "Шахтера" Евгений не играет, так как за то скандальное отбрыкивание и нападение на судью после финального свистка Хачериди получил 5 матчей дисквалификации и порядка 15 тыс. грн штрафа.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 Слуцк 5 3 1 1 9-6 10 2 Торпедо-БелАЗ 5 3 1 1 4-2 10 3 Витебск 5 3 1 1 4-3 10 4 Динамо-Минск 6 3 0 3 9-6 9 5 Ислочь 5 3 0 2 7-7 9 6 Городея 5 3 0 2 3-3 9 7 Минск 6 3 0 3 9-10 9 8 Энергетик-БГУ 6 3 0 3 6-7 9 9 Неман 6 2 2 2 6-4 8 10 БАТЭ 5 2 1 2 6-5 7 11 Динамо-Брест 5 2 1 2 6-5 7 12 Рух 5 2 1 2 2-2 7 13 Славия 6 2 1 3 7-10 7 14 Шахтер 5 1 2 2 3-3 5 15 Смолевичи 6 0 3 3 3-7 3 16 Белшина 5 0 2 3 3-7 2

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама