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Милевский провел первый матч в эпоху коронавируса: новичков и тех не обыграл

20 марта, 22:00

Богдан Юрков

Между тем самый дорогой футболист Беларуси Хачериди даже в заявку брестского "Динамо" на матч не попал

Артем Милевский неудачно провел свой первый поединок в эпоху пандемии коронавируса. Напомним, Беларусь – единственная страна в Европе, где продолжаются матчи. Остальные футбольные первенства Старого Света остановлены.

В рамках первого тура чемпионата Беларуси действующий чемпион страны – брестское "Динамо" – не смог на своем поле обыграть новичка высшего дивизиона ФК "Смолевичи". Матч, проходивший при болельщиках, завершился вничью – 1:1. Милевский за "сине-белых дьяволов", как называют "Динамо" (Брест), не забил.

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Отметим, что в составе брестского "Динамо" весь матч, помимо Артема Милевского, провел еще один украинец – Александр Нойок. А вот самый дорогой игрок чемпионата Беларуси Хачериди даже не попал в заявку брестской команды на эту игру.

Динамо Брест – Смолевичи – 1:1
Голы: Кики, 69 – Мухамедов, 55
Динамо Брест: Павлюченко, Веретило (Юзепчук, 84), Кики, Павловец, Печенин, Нойок (Быков, 75), Кисляк, Милевский, Савицкий, Гордейчук (Лаптев, 59), Бакай

Как мы писали ранее, команда Вернидуба чемпионат Беларуси начала с поражения. Солигорский "Шахтер", возглавляемый украинским специалистом, уступил минскому "Торпедо" со счетом 0:1.

Смотрите, как Милевский радовался чемпионству-2019

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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