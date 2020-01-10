Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с калашом, а пацаны падали на колени

Милевский и Алиев с Ириной Морозюк

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Скандальный нападающий Артем Милевский, который сейчас защищает цвета "Динамо" из Бреста, на своем YouTube-канале "Миля" не устает вспоминать курьезные истории в период выступления за киевское "Динамо". Вспомнил он и про многочисленных охранников своего друга и бывшего партнера Александра Алиева. Также мы сообщали, что Милевскому на Новый год подарили нового тренера.

"Алиев однажды приехал на базу, так один охранник открывает двери, обращаясь к нему "Сан Саныч". Человек приехал на тренировку. Второй охранник двери открывает-закрывает. Третий пошел смотреть территорию. Это треш. Мы тренируемся, а охранники там, где у нас телевизор был, все между собой "шу-шу". Смотрят, как тренировка проходит, чтобы не дай бог не "сняли" Алиева. На крыше не было охранников, но все равно это сильно. В команде над этой ситуацией все смеялись.

Вспомнил Милевский и то, как Алиев чудил в ночных клубах Киева.

"А с калашом как ты (обращается к Алиеву — Авт.) бегал по "Арене"? Пацаны на колени падали: "Не стреляйте. Саныч, не стреляй", — сказал Милевский.

Ранее Алиев рассказал, были ли геи в "Динамо". Бывший игрок поделился откровенными подробностями из прошлого.

Смотрите, как Артем Милевский пропил свой успех

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