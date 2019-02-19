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Милевский рассказал о сексе с Кульбабой, с которой встречается другой экс-динамовец Яковенко

Сегодня, 20:07

Артем попросил нынешнего парня певицы не обижаться: "Ты еще маленький был, Сашка"

Кульбаба с Милевским
Кульбаба с Милевским.
Милевский рассказал о сексе с Кульбабой, с которой встречается другой экс-динамовец Яковенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c42/59a/5c6c4259a30a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c42/59a/5c6c4259a30a8.jpg Футбол Артем попросил нынешнего парня певицы не обижаться: "Ты еще маленький был, Сашка"

Украинский нападающий Артем Милевский решил потролить бывшего игрока киевского "Динамо", а ныне футбольного агента Александра Яковенко, который встречается с его хорошей подругой – телеведущей и моделью Валерией Крук. Она более известна под псевдонимом Кульбаба.

Во время интервью Youtube-каналу Бомбардир партнер Милевского по брестскому "Динамо" Александр Нойок попросил Артема назвать самую сексуальную девушку, которая больше всего пришлась ему по душе.

"С какой у меня был секс? Если брать Украину, то Кульбаба. Лерон, привет. Я тебя помню. Як (Яковенко), братан, ничего, все нормально, это такое. Ты еще маленький был, когда у нас все было. Сашка, не обижайся!", – улыбнулся Милевский.

Кульбаба с Яковенко

Кстати, Милевскому сейчас 34 года, Александру Яковенко – 31. А Валерия Крук в четверг, 21 февраля, отметит свое 37-летие.

Кульбаба любит покрасоваться своими формами в Instagram.

 

Напомним, ранее Милевский рассказал о холодке после своего общения с геями.

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Тег футбол, Александр Яковенко, Артем Милевский, валерия крук

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