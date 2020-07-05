Милевский ушел на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в "Динамо"

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский отправляется на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в клубе. Как мы писали ранее, в "Динамо" подозревают шесть случаев заражения коронавирусом. Среди потенциальных инфицированных – украинцы Александр Нойок и Евгений Хачериди.

"Передаю всем нашим привет! Кто на больничке, от души здоровья! Вы, мужики! Но, я так понимаю, многим это параллельно. У меня 14 дней изоляции с сегодня. 2020 – темные времена", – написал Милевский в Instagram.

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В текущем сезоне Милевский провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. После 16 туров "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, отставая от лидера БАТЭ на четыре очка. В предыдущем туре клуб Милевского не удержал победу над аутсайдером чемпионата Беларуси.

Ранее мы писали, что Милевский показал, как в деревне отметил свой победный гол за брестское "Динамо". После успешного матча белорусского чемпионата Артем пожарил шашлыки недалеко от дома своего отца.

Смотрите, как Милевский праздновал чемпионство-2019

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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