Милевский уступил звание лучшего нападающего брестского "Динамо" молодому украинцу

Алексей Хобленко / Фото: Динамо Брест

В 2019 году чемпионом соседней Беларуси впервые стало "Динамо" из Бреста. Свою роль в успехе коллектива сыграли и представители Украины. Недавно мы писали, что бывший защитник сборной Украины Евгений Хачериди покидает "Динамо" (Брест).

Подбивать итоги прошедшего сезона взялись и болельщики. Голосованием в интернете они определяли лучшего нападающего брестского "Динамо". Вопреки ожиданиям, лучшим форвардом выбрали не Артема Милевского. Бывший игрок нашей сборной уступил первое место другому футболисту с украинским паспортом – Алексею Хобленко.

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В опросе на звание лучшего нападающего 25-летний Хобленко получил 603 голоса болельщиков. На 63 голоса от него отстал Артем Милевский (540), а третьим стал Денис Лаптев – 286. Воспитаннник Сумщины Хобленко в 25 матчах сезона забил 9 мячей и сделал две голевые передачи. Милевский же в 26 поединках больше подыгрывал: забил четыре мяча и отдал восемь передач.

К слову, 27-летний украинец Александр Нойок стал вторым в голосовании за лучшего полузащитника "Динамо", уступив только опытному Павлу Нехайчику.

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