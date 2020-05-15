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Милевский – в опасности: у команды-соперника в чемпионате Беларуси обнаружили коронавирус

15 мая, 11:39

Андрей Фоменко

Зараженными оказались игроки "Ислочи" и "Энергетика-БГУ", по другим есть подозрения

Как известно, белорусский футбольный чемпионат – единственный в Европе, который не остановили из-за пандемии коронавируса. Хотя опасная инфекция в стране не останавливается. Мы сообщали, что в Беларуси отменили матч из-за коронавируса.

Теперь же стало известно о двух футболистах элитного дивизиона, тесты которых оказались положительными. В клубе "Ислочь", который выступает в Высшей лиге, выявили два случая заражения футболистов коронавирусом. Об этом сообщил ресурс metaratings.by. Анализ одного из них уже подтвердил наличие заболевания, по другому пока есть подозрения. Из-за этого команда самоизолировалась на десять дней, что не повлияло на продолжение чемпионата.

Оказалось, заболевшие есть и в клубе "Энергетик-БГУ": это один местный футболист и один легионер. Однако им не делают тест на определение болезни, чтобы команду не сняли с первенства, пишет тот же белорусский ресурс. Футболисты проходят индивидуальное лечение.

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В чемпионат Беларуси сыграли восемь туров. Лидируют БАТЭ и "Слуцк", набравшие по 16 очков. Прошлогодний чемпион, "Динамо" (Брест) Артема Милевского и Евгения Хачериди, идет шестым, имея 13 баллов. "Ислочь" и "Энергетик-БГУ" – на четвертом и пятом местах. Именно с "Энергетиком" завтра, в субботу, сыграет в гостях "Динамо" Милевского.

Ранее у Милевского отобрали гол после объявления автором забитого мяча по стадиону.

Смотрите сюжет о том, как Артем Милевский пропил свой успех

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футбол Артем Милевский чемпионат Беларуси коронавирус

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