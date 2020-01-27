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Милевский вместе с Хачериди сыграют против "Динамо" в турецком спарринге

27 января, 15:56

Также за "Динамо-Брест" сыграет Александр Нойок

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

Украинцы Артем Милевский и Евгений Хачериди выйдут в старте "Динамо" Брест в спарринге с киевским "Динамо". На нашем сайте будет доступна видеотрансляция "Динамо" – "Динамо-Брест".

"Динамо" Брест: Павлюченко – Веретило, Хачериди, Кики, Витус – Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский – Бакай

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Еще один украинец Александр Нойок также попал в заявку на матч. Милевский был игроком "Динамо" Киев с 2002 по 2013 год. Хачериди играл за киевлян с 2007 по 2018 год.

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А в начале 2020 года появилась информация, что игрок киевского "Динамо" Тамаш Кадар может перейти в один из самых богатых клубов Венгрии. Речь о "Фехерваре", за который выступает украинец Иван Петряк. Однако позже Тамаш слухи о возвращении на родину опроверг.

Кстати, экс-игрок киевлян предлагает Михайличенко двух тинейджеров. Бывший защитник "бело-синих" Горан Попов теперь выходит на "Динамо" уже в качестве агента.

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Динамо Киев Артем Милевский Евгений Хачериди Динамо Брест

Источник: Динамо Брест

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