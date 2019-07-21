Милевский забил чудо-гол в стиле Месси после сеанса магии от российского блогера

Украинский нападающий брестского "Динамо" на пути к взятию ворот "Торпедо" обыграл сразу пятерых соперников

Артем Милевский и Евгений Савин. Фото: Instagram

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский забил, возможно, лучший гол в своей карьере. В поединке с командой "Торпедо-БелАЗ" при счете 1:1 Миля, получив мяч на фланге, совершил феноменальный проход в штрафную в стиле Лионеля Месси, оставив в дураках сразу пятерых игроков соперника. Уже около ворот Артем обыгрался в стеночку с одноклубником и эффектным ударом переправил мяч в сетку. Брестское "Динамо" в итоге победило со счетом 4:1 и вышло в лидеры чемпионата Беларуси.

Интересно, что сразу после забитого мяча Милевский побежал обниматься с бывшим футболистом "Крыльев Советов" и "Амкара", а ныне звездой спортивного Youtube Евгением Савиным, как раз приехавшим снимать сюжет о Миле. У Савина есть традиция – "заряжать" перед матчами тапки своих героев, после чего они непременно забивают. Этот магический ритуал ранее сработал с Агуэро, Головиным, Даудой. А теперь помог забить гол-красавец Милевскому.

Напомним, ранее агент Милевского оригинально поздравил Артема с первым голом в 2019 году, забитым в конце июня. "370 дней голевой засухи окончены. Сахара позади, - написал Александр Панков у себя в Instagram. – Последний раз Владимирович забивал 25.06.2018 в ворота ФК "Городея". Я уверен, что этот гол даст большую уверенность Кабану и его партнерам". Что ж, Панков как в воду глядел!

Также мы писали, что "на одной жене Милевский не остановится": прозвучали откровения лучшего друга экс-звезды киевского "Динамо". "Совет девочкам – не надо ему что-то указывать", – заявил Денис Адлейба.

Как Артем Милевский пропил свой успех

Также ранее сообщалось, что белорусский клуб Артема Милевского просился в чемпионат Украины. Причиной стал конфликт брестского "Динамо" с Федерацией футбола Беларуси из-за запрета на новые трансферы.

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