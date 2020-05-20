Милевский забил шикарный гол. Но это не спасло его от фиаско в главном матче года

35-летний украинец Артем Милевский в среду, 20 мая, отличился шикарным голом – ударом с носка. Однако это не спасло его брестское "Динамо", действующего чемпиона Беларуси, от поражения в домашнем матче года с серебряным призером предыдущего первенства и 15-кратным чемпионом страны БАТЭ со счетом 1:3. Ранее Алиев задумал сделать Милевскому татуировку.

Динамо Бр – БАТЭ – 1:3

Голы: Милевский (40) – Драгун (31), Нехайчик (74), Милич (80)

На 40-й минуте Милевский помог брестскому "Динамо" сравнять счет в главном противостоянии белорусского футбола, эффектно расстреляв ворота соперника с 9 метров. Однако во втором тайме БАТЭ вышел вперед – 2:1. Сразу после этого, на 75-й минуте, Милевского заменили. А вскоре гости закрепили свою победу третьим забитым мячом.

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Смотрите гол Милевского в ворота БАТЭ

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Отметим, что в заявке брестского "Динамо" на этот матч значился еще один бывший игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди, но на поле со скамейки запасных он так и не вышел. Это было первое попадание в протокол игры для Хачериди после 5-матчевой дисквалификации за удар пяткой по игроку "Витебска" и нападение на судью.

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После этой победы БАТЭ укрепился на первом месте чемпионата Беларуси, тогда как брестское "Динамо", проиграв второй раз кряду, рискует опуститься ближе к зоне вылета.

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