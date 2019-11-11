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Милевский забил в Беларуси за брестское "Динамо", но для чемпионства нужна еще победа

11 ноября, 10:31

Бывший нападающий сборной Украины скромно выступает на Родине

Артем Милевский

Артем Милевский

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский продолжает свою карьеру на Родине. Вчера вечером его брестское "Динамо" играло на выезде с "Ислочью". Экс-форвард сборной Украины забил первый мяч в матче, но затем гости пропустили и встреча закончилась мировой 1:1. Недавно мы писали, что у Милевского дело идет к свадьбе.

34-летний Милевский отличился в своем стиле из пределов штрафной площади. На 23-й минуте "Динамо" повело в счете, а Артем побежал эмоционально праздновать успех к лавке запасных.

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Но всего через 10 минут минчанам удалось отыграться. Смотрите видеообзор матча.

В случае победы команда из Бреста могла досрочно оформить чемпионство. Однако за два тура до финиша турнира отрыв от БАТЭ составляет пять очков, поэтому "Динамо" отложило празднование.

Ранее: Тина Канделаки рассказала о сексе с МилевскимДля Артема Милевского этот гол стал четвертым в нынешнем чемпионате Беларуси.

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футбол Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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