Милевский забил в спарринге "Мариуполю", команды расписали ничью

"Мариуполь" и "Динамо"-Брест сыграли со счетом 2:2

Артем Милевский / Фото: Instagram

"Мариуполь" сыграл свой второй тренировочный матч на турецком сборе. Соперником азовцев было брестское "Динамо" с украинцами Милевским, Нойоком и Хачериди.

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"Мариуполь" начал игру увереннее и в середине первого тайма открыл счет – Кулаков на дальней штанге замкнул прострел Топалова. В конце тайма "Динамо" счет сравняло, причем отличился Артем Милевский.

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В начале второй половины "Динамо" вышло вперед, однако "Мариуполь" довольно оперативно счет сравнял – Библик удачно пробил головой после навеса Полегенько.

"Динамо" — "Мариуполь" – 2:2

Голы: Кулаков, 21 (0:1). Милевский, 41 (1:1). Кривец, 49 (2:1). Библик, 57 (2:2).

Ранее мы рассказывали, что один из лидеров "Шахтера" травмировался и пропустит несколько месяцев. Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон получил повреждение на тренировочном сборе горняков. Футболист пропустит несколько месяцев.

Смотрите, как "Динамо" играло в осенней части сезона с "Шахтером" в матче чемпионата Украины:

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