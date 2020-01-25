Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

Милевский забил в спарринге "Мариуполю", команды расписали ничью

25 января, 10:51

"Мариуполь" и "Динамо"-Брест сыграли со счетом 2:2

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

"Мариуполь" сыграл свой второй тренировочный матч на турецком сборе. Соперником азовцев было брестское "Динамо" с украинцами Милевским, Нойоком и Хачериди.

Читайте также: "Динамо" впервые проиграло на зимнем сборе в Турции

"Мариуполь" начал игру увереннее и в середине первого тайма открыл счет – Кулаков на дальней штанге замкнул прострел Топалова. В конце тайма "Динамо" счет сравняло, причем отличился Артем Милевский.

Реклама

В начале второй половины "Динамо" вышло вперед, однако "Мариуполь" довольно оперативно счет сравнял – Библик удачно пробил головой после навеса Полегенько.

"Динамо" — "Мариуполь" – 2:2

В тренде
Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – Серроне

Голы: Кулаков, 21 (0:1). Милевский, 41 (1:1). Кривец, 49 (2:1). Библик, 57 (2:2).

Ранее мы рассказывали, что один из лидеров "Шахтера" травмировался и пропустит несколько месяцев. Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон получил повреждение на тренировочном сборе горняков. Футболист пропустит несколько месяцев.

Смотрите, как "Динамо" играло в осенней части сезона с "Шахтером" в матче чемпионата Украины:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Мариуполь чемпионат Украины Артем Милевский

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата АнглииФутбол
"Бавария" в погоне за "Лейпцигом": все результаты 18-го тура чемпионата ГерманииФутбол
Поражение
Поражение "МЮ" от "Ливерпуля" и фиаско "Лестера": все результаты 23-го тура чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...