Милевский задумался о будущем и рассказал о YouTube-канале: "Надо же чем-то заниматься после футбола"

Артем Милевский / Фото: Instagram

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Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский в последнее время активно ведет себя в интернете. В частности 35-летний игрок брестского "Динамо" завел свой канал на YouTube. Но еще играет и в футбол. Недавно на сборах в Турции киевское "Динамо" обыграло "Динамо" (Брест), но ни Милевский, ни Хачериди не забили своей бывшей команде.

Теперь вот Миля рассказал о своем YouTube-канале:

"Что касается YouTube, я бы не сказал, что у меня огромные рейтинги. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У Жени Савина было много идей по поводу меня. Я смотрел на него, думал, как это преподнести. С Саней Панковым об этом разговаривали. Я пока зарабатываю футболом, но надо же чем-то потом заниматься. На самом деле, я доволен тем, что сейчас происходит. Я постоянно захожу, читаю, что люди пишут, кому-то отвечаю. Думаю, что добавить".

К слову, мы писали, как и почему Бойко бегал от Милевского на игре динамовцев Киева и Бреста. Между футболистами пробежала черная кошка из-за старой истории с картами.

Смотрите сюжет о том, как Милевский пропил свой успех

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