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Милевского повысили: украинец теперь второй главный футболист в "Динамо"

3 марта, 15:03

Максим Перепелица

Бывший игрок сборной Украины стал вице-капитаном команды

Футболисты и тренерский штаб брестского "Динамо" выбрали капитанов на предстоящий сезон 2020 года. Как сообщает официальный Twitter динамовцев, капитаном назначен Олег Веретил, а вице-капитанами стали Сергей Кисляк и Артем Милевский. Ранее мы писали, что у клуба Милевского – самый большой бюджет в Беларуси – озвучили сумму.

На счету украинского форварда в прошлом сезоне 27 матчей и четыре гола в составе брестского клуба.

За "Динамо-Брест" выступают еще два украинца: защитник Евгений Хачериди и полузащитник Александр Нойок. В прошлом году "Динамо-Брест" впервые в истории стало чемпионом Беларуси. Завоевать золотые медали команде помог еще один украинец — нападающий Алексей Хобленко.

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Как мы писали ранее, футболист с перегаром забил первый гол после ухода из "Динамо". Скандальный люксембуржец Жерсон Родригес, которого в Киеве обвиняли в нарушении спортивного режима, открыл счет своим мячам за турецкий "Анкарагюджю", реализовав пенальти.

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Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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