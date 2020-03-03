Милевского повысили: украинец теперь второй главный футболист в "Динамо"

Футболисты и тренерский штаб брестского "Динамо" выбрали капитанов на предстоящий сезон 2020 года. Как сообщает официальный Twitter динамовцев, капитаном назначен Олег Веретил, а вице-капитанами стали Сергей Кисляк и Артем Милевский. Ранее мы писали, что у клуба Милевского – самый большой бюджет в Беларуси – озвучили сумму.

На счету украинского форварда в прошлом сезоне 27 матчей и четыре гола в составе брестского клуба.

За "Динамо-Брест" выступают еще два украинца: защитник Евгений Хачериди и полузащитник Александр Нойок. В прошлом году "Динамо-Брест" впервые в истории стало чемпионом Беларуси. Завоевать золотые медали команде помог еще один украинец — нападающий Алексей Хобленко.

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Смотрите, как Милевского "качали" в Беларуси после чемпионства

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Как мы писали ранее, футболист с перегаром забил первый гол после ухода из "Динамо". Скандальный люксембуржец Жерсон Родригес, которого в Киеве обвиняли в нарушении спортивного режима, открыл счет своим мячам за турецкий "Анкарагюджю", реализовав пенальти.

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