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Милевскому на Новый год подарили нового тренера

2 января, 09:55

В 2018 году Ковальчук вместе с клубом становился победителем Кубка Беларуси

Сергей Ковальчук

Сергей Ковальчук / Фото: Динамо Брест

Белорусский тренер Сергей Ковальчук стал новым главным тренером брестского "Динамо", за который выступают украинцы Артем Милевский и Александр Нойок. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее команду представлял и Алексей Хобленко, но нападающий перешел в "Днепр-1".

Напомним, именно Хобленко, а не Милевского фанаты признали лучшим форвардом брестского клуба в 2019 году. Воспитанник Сумщины в 25 матчах прошлого сезона забил 9 мячей и сделал две голевые передачи. Тогда как Милевский больше подыгрывал: забил четыре мяча и отдал восемь передач.

В качестве игрока Ковальчук выступал в составе брестчан с 1996 по 2004 годы. С 2005 года трудился на различных тренерских и административных должностях. В минувшем сезоне 46-летний специалист работал спортивным директором брестского "Динамо".

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Ковальчук уже работал в качестве главного тренера брестчан, в частности, под его руководством команда выиграла Кубок Беларуси-2018. Контракт рассчитан на три года.

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Также мы сообщали, что брестское "Динамо" станет соперником киевского "Динамо" на сборах в Турции. Этот спарринг должен состояться 27 января.

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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