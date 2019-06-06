Миллиардер из США купил футбольный клуб "Фиорентина", заплатив 4 процента своего состояния
Американский бизнесмен Рокко Коммиссо за 190 миллионов долларов официально стал новым владельцем "Фиорентины"
Американский миллиардер Рокко Коммиссо официально стал новым собственником итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Ранее стало известно, что 69-летний Коммиссо приобретет клуб из Флоренции у семьи Делла Валле за 170 миллионов евро (около 190 миллионов долларов).
"Я всегда был фанатом итальянского футбола, и я не могу описать словами, какая это честь для меня начать вносить вклад в новую главу истории такого легендарного клуба, как "Фиорентина". Флоренция известна всему миру как город, представляющий собой лучшее, что есть в итальянской культуре. За три года переговоров о покупке клуба я полностью проникся тем, как важна "Фиорентина" для города и для болельщиков", – рассказал Коммиссо.
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Предприниматель, родившийся в Италии, но в 12-летнем возрасте перебравшийся в США, также владеет клубом "Нью-Йорк Космос". Коммиссо с личным состоянием в 4,9 миллиарда долларов занимает 200-е место в списке самых богатых людей Америки по версии Forbes. Покупка "Фиорентины" обошлась ему примерно в 4 процента от общего состояния.
Напомним, что в среду в полуфинале Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. Хет-трик в составе победителей оформил Криштиану Роналду. Смотрите, как это было:
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