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Миллиардер из США купил футбольный клуб "Фиорентина", заплатив 4 процента своего состояния

6 июня, 15:21

Американский бизнесмен Рокко Коммиссо за 190 миллионов долларов официально стал новым владельцем "Фиорентины"

Рокко Коммиссо - новый владелец "Фиорентины"
Рокко Коммиссо - новый владелец "Фиорентины". Фото: Twitter

Американский миллиардер Рокко Коммиссо официально стал новым собственником итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Ранее стало известно, что 69-летний Коммиссо приобретет клуб из Флоренции у семьи Делла Валле за 170 миллионов евро (около 190 миллионов долларов).

"Я всегда был фанатом итальянского футбола, и я не могу описать словами, какая это честь для меня начать вносить вклад в новую главу истории такого легендарного клуба, как "Фиорентина". Флоренция известна всему миру как город, представляющий собой лучшее, что есть в итальянской культуре. За три года переговоров о покупке клуба я полностью проникся тем, как важна "Фиорентина" для города и для болельщиков", – рассказал Коммиссо.

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Предприниматель, родившийся в Италии, но в 12-летнем возрасте перебравшийся в США, также владеет клубом "Нью-Йорк Космос". Коммиссо с личным состоянием в 4,9 миллиарда долларов занимает 200-е место в списке самых богатых людей Америки по версии Forbes. Покупка "Фиорентины" обошлась ему примерно в 4 процента от общего состояния.

Напомним, что в среду в полуфинале Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. Хет-трик в составе победителей оформил Криштиану Роналду. Смотрите, как это было:

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Тег миллиардер, чемпионат Италии, Фиорентина

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