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Миллионы евро в год: Месси обыграл Роналду со счетом 130:113

Сегодня, 22:56

Названа топ-пятерка футболистов с самыми высокими доходами. У Неймара – "жалкие" 92 миллиона

Лионель Месси - на финансовой вершине
Лионель Месси - на финансовой вершине. Фото: AFP
Миллионы евро в год: Месси обыграл Роналду со счетом 130:113 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/26b/444/5ca26b4440d17.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/26b/444/5ca26b4440d17.png Футбол Названа топ-пятерка футболистов с самыми высокими доходами. У Неймара - "жалкие" 92 миллиона

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии France Football. При составлении рейтинга учитывались зарплата, бонусы и другие доходы игроков.

Лионель Месси зарабатывает в клубе более 7 миллионов евро в месяц, а суммарный доход аргентинца составляет сумасшедшие 130 миллионов в год.

На втором месте – нападающий "Ювентуса" и соперник Украины по отбору на Евро Криштиану Роналду. Португалец зарабатывает 113 миллионов евро за год. Интересно, что в "Ювентусе" он получает на 10 миллионов евро в год больше, чем до этого в "Реале".

А замыкает тройку багачей нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар с "жалкими" 91,5 миллиона евро.

В топ-пятерку, кроме них, вошли француз Антуан Гризманн ("Атлетико", 44 млн евро) и валлиец Гарет Бейл ("Реал", 40,2 млн). Полный рейтинг будет опубликован 2 апреля. 

Как сообщалось ранее, Лионель Месси на днях обзавелся айфоном, который покрыл золотом в 24 карата. В добавок Месси нанес на него имена всех своих близких.

Также сообщалось, что Килиан Мбаппе хочет, чтобы в "Реале" ему выплатили пять окладов Зинченко.

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Тег Криштиану Роналду, Неймар, Лионель Месси, Гарет Бейл, Антуан Гризманн

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Источник:

France Football

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