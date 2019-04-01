Миллионы евро в год: Месси обыграл Роналду со счетом 130:113
Названа топ-пятерка футболистов с самыми высокими доходами. У Неймара – "жалкие" 92 миллиона
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии France Football. При составлении рейтинга учитывались зарплата, бонусы и другие доходы игроков.
Лионель Месси зарабатывает в клубе более 7 миллионов евро в месяц, а суммарный доход аргентинца составляет сумасшедшие 130 миллионов в год.
На втором месте – нападающий "Ювентуса" и соперник Украины по отбору на Евро Криштиану Роналду. Португалец зарабатывает 113 миллионов евро за год. Интересно, что в "Ювентусе" он получает на 10 миллионов евро в год больше, чем до этого в "Реале".
А замыкает тройку багачей нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар с "жалкими" 91,5 миллиона евро.
В топ-пятерку, кроме них, вошли француз Антуан Гризманн ("Атлетико", 44 млн евро) и валлиец Гарет Бейл ("Реал", 40,2 млн). Полный рейтинг будет опубликован 2 апреля.
Как сообщалось ранее, Лионель Месси на днях обзавелся айфоном, который покрыл золотом в 24 карата. В добавок Месси нанес на него имена всех своих близких.
Также сообщалось, что Килиан Мбаппе хочет, чтобы в "Реале" ему выплатили пять окладов Зинченко.
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