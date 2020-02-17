Мина для "Реала": "Королевский клуб" в голевой перестрелке не смог обыграть "Сельту"

Сыграв с аутсайдером вничью 2:2, мадридцы впритык подпустили к себе "Барселону"

"Реал" vs "Севилья" / Фото: Reuters

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле умудрился сыграть вничью 2:2 с одним из аутсайдеров Ла Лиги "Сельтой", за которую дебютный гол на старте встречи забил бывший форвард московского "Локомотива" Федор Смолов. Эта осечка "Королевского клуба" позволила впритык приблизиться к нему "Барселоне", накануне обыгравшей "Хетафе" 2:1."Сливочные" опережают каталонцев всего на одно очко.

Лидер испанского чемпионата "Реал" слишком рано посчитал дело сделанным и за четыре минуты до конца основного времени упустил победу – в воротах Тибо Куртуа расписался нападающий "Сельты" Санти Мина, чей гол не только принес гостям сенсационную ничью, но и позволил выбраться из зоны вылета.

Читайте также: "Реал" готов воспользоваться проблемами "Манчестер Сити" и забрать у них лидера

Реал – Сельта – 2:2

Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 (с пенальти) – Смолов, 7, Мина, 86

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 81) – Бейл (Менди, 84), Бензема, Азар (Винисиус, 73)

Сельта: Бланко – Айду, Мурильо, Араухо – Васкес (Систо, 55), Рафинья, Йокушлу, Брадарич (Мина, 83), Оласа -Аспас, Смолов (Суарес, 70)

Предупреждения: Бейл, Карвахаль – Оласа, Йокушлу

Реклама

Турнирная таблица чемпионата Испании

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 24 15 8 1 46-16 53 2 БАРСЕЛОНА 24 16 4 4 57-29 52 3 ХЕТАФЕ 24 12 6 6 36-22 42 4 АТЛЕТИКО 24 10 10 4 25-17 40 5 СЕВИЛЬЯ 24 11 7 6 31-25 40 6 ВАЛЕНСИЯ 24 10 8 6 35-34 38 7 ВИЛЬЯРРЕАЛ 24 11 5 8 42-32 38 8 РЕАЛ СОСЬЕДАД 23 11 4 8 39-31 37 9 ГРАНАДА 24 10 3 11 29-31 33 10 АТЛЕТИК 24 7 10 7 23-20 31 11 ОСАСУНА 24 7 10 7 31-32 31 12 БЕТИС 24 7 8 9 32-37 29 13 ЛЕВАНТЕ 24 9 2 13 30-36 29 14 АЛАВЕС 24 7 6 11 25-34 27 15 ВАЛЬЯДОЛИД 24 5 11 8 20-27 26 16 ЭЙБАР 23 6 6 11 22-32 24 17 СЕЛЬТА 24 4 9 11 21-34 21 18 МАЛЬОРКА 24 6 3 15 23-39 21 19 ЛЕГАНЕС 24 4 7 13 18-36 19 20 ЭСПАНЬОЛ 24 4 7 13 21-42 19

Смотрите, как "Реал" обыгрывал в Лиге чемпионов "Брюгге"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама