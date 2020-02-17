Мина для "Реала": "Королевский клуб" в голевой перестрелке не смог обыграть "Сельту"

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле умудрился сыграть вничью 2:2 с одним из аутсайдеров Ла Лиги "Сельтой", за которую дебютный гол на старте встречи забил бывший форвард московского "Локомотива" Федор Смолов. Эта осечка "Королевского клуба" позволила впритык приблизиться к нему "Барселоне", накануне обыгравшей "Хетафе" 2:1."Сливочные" опережают каталонцев всего на одно очко.
Лидер испанского чемпионата "Реал" слишком рано посчитал дело сделанным и за четыре минуты до конца основного времени упустил победу – в воротах Тибо Куртуа расписался нападающий "Сельты" Санти Мина, чей гол не только принес гостям сенсационную ничью, но и позволил выбраться из зоны вылета.
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Реал – Сельта – 2:2
Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 (с пенальти) – Смолов, 7, Мина, 86
Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 81) – Бейл (Менди, 84), Бензема, Азар (Винисиус, 73)
Сельта: Бланко – Айду, Мурильо, Араухо – Васкес (Систо, 55), Рафинья, Йокушлу, Брадарич (Мина, 83), Оласа -Аспас, Смолов (Суарес, 70)
Предупреждения: Бейл, Карвахаль – Оласа, Йокушлу
Турнирная таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|24
|15
|8
|1
|46-16
|53
|2
|БАРСЕЛОНА
|24
|16
|4
|4
|57-29
|52
|3
|ХЕТАФЕ
|24
|12
|6
|6
|36-22
|42
|4
|АТЛЕТИКО
|24
|10
|10
|4
|25-17
|40
|5
|СЕВИЛЬЯ
|24
|11
|7
|6
|31-25
|40
|6
|ВАЛЕНСИЯ
|24
|10
|8
|6
|35-34
|38
|7
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|24
|11
|5
|8
|42-32
|38
|8
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|23
|11
|4
|8
|39-31
|37
|9
|ГРАНАДА
|24
|10
|3
|11
|29-31
|33
|10
|АТЛЕТИК
|24
|7
|10
|7
|23-20
|31
|11
|ОСАСУНА
|24
|7
|10
|7
|31-32
|31
|12
|БЕТИС
|24
|7
|8
|9
|32-37
|29
|13
|ЛЕВАНТЕ
|24
|9
|2
|13
|30-36
|29
|14
|АЛАВЕС
|24
|7
|6
|11
|25-34
|27
|15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|24
|5
|11
|8
|20-27
|26
|16
|ЭЙБАР
|23
|6
|6
|11
|22-32
|24
|17
|СЕЛЬТА
|24
|4
|9
|11
|21-34
|21
|18
|МАЛЬОРКА
|24
|6
|3
|15
|23-39
|21
|19
|ЛЕГАНЕС
|24
|4
|7
|13
|18-36
|19
|20
|ЭСПАНЬОЛ
|24
|4
|7
|13
|21-42
|19
Смотрите, как "Реал" обыгрывал в Лиге чемпионов "Брюгге"
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