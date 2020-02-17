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Мина для "Реала": "Королевский клуб" в голевой перестрелке не смог обыграть "Сельту"

17 февраля, 08:00

Сыграв с аутсайдером вничью 2:2, мадридцы впритык подпустили к себе "Барселону"

"Реал" vs "Севилья"

"Реал" vs "Севилья" / Фото: Reuters

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле умудрился сыграть вничью 2:2 с одним из аутсайдеров Ла Лиги "Сельтой", за которую дебютный гол на старте встречи забил бывший форвард московского "Локомотива" Федор Смолов. Эта осечка "Королевского клуба" позволила впритык приблизиться к нему "Барселоне", накануне обыгравшей "Хетафе" 2:1."Сливочные" опережают каталонцев всего на одно очко.

Лидер испанского чемпионата "Реал" слишком рано посчитал дело сделанным и за четыре минуты до конца основного времени упустил победу – в воротах Тибо Куртуа расписался нападающий "Сельты" Санти Мина, чей гол не только принес гостям сенсационную ничью, но и позволил выбраться из зоны вылета.

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Реал – Сельта – 2:2
Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 (с пенальти) – Смолов, 7, Мина, 86
Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 81) – Бейл (Менди, 84), Бензема, Азар (Винисиус, 73)
Сельта: Бланко – Айду, Мурильо, Араухо – Васкес (Систо, 55), Рафинья, Йокушлу, Брадарич (Мина, 83), Оласа -Аспас, Смолов (Суарес, 70)
Предупреждения: Бейл, Карвахаль – Оласа, Йокушлу

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Турнирная таблица чемпионата Испании

МКлубИВНПМячиОчки
1РЕАЛ МАДРИД24158146-1653
2БАРСЕЛОНА24164457-2952
3ХЕТАФЕ24126636-2242
4АТЛЕТИКО241010425-1740
5СЕВИЛЬЯ24117631-2540
6ВАЛЕНСИЯ24108635-3438
7ВИЛЬЯРРЕАЛ24115842-3238
8РЕАЛ СОСЬЕДАД23114839-3137
9ГРАНАДА241031129-3133
10АТЛЕТИК24710723-2031
11ОСАСУНА24710731-3231
12БЕТИС2478932-3729
13ЛЕВАНТЕ24921330-3629
14АЛАВЕС24761125-3427
15ВАЛЬЯДОЛИД24511820-2726
16ЭЙБАР23661122-3224
17СЕЛЬТА24491121-3421
18МАЛЬОРКА24631523-3921
19ЛЕГАНЕС24471318-3619
20ЭСПАНЬОЛ24471321-4219

Смотрите, как "Реал" обыгрывал в Лиге чемпионов "Брюгге"

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Источник: Сегодня|Спорт

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