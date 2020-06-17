"Минай" – "Динамо": где и когда смотреть полуфинал Кубка Украины по футболу

Список трансляций поединка за выход в финал Кубка Украины между "Минаем" и "Динамо" на ТВ и в интернете

Сегодня в селе Минай под Ужгородом состоится матч между местным футбольным клубом "Минай" и киевским "Динамо", в котором определится первый финалист Кубка Украины по футболу. Начало поединка – в 14:00. Онлайн-трансляция "Минай" – "Динамо" доступна на нашем сайте.

Для "Миная", который находится в лидирующей группе Первой лиги, это первый официальный матч в году. Тогда как "Динамо" после паузы, связанной с коронавирусом, уже провело три поединка, проиграв "Шахтеру" (1:3) и одолев "Александрию" (5:1) и "Зарю" (3:1).

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"У нас физические и игровые кондиции должны быть лучше", – говорит полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко. "Да, нам будет тяжело, – признает главный тренер "Миная" Василий Кобин. – Но мы не будем плакать и жаловаться – будем выходить и играть. Отсутствие зрителей? У нас такой стадион, что за его пределами люди будут поддерживать, и мы это услышим".

Кто покажет матч "Минай" – "Динамо" 17 июня. Поединок "Минай" – "Динамо", который начнется в среду, 17 июня, в 14:00, в прямом эфире покажет канал "УНИАН ТВ", который доступен на сервисе Oll.tv. Видео-трансляция матча в интернете доступна на YouTube-канале FootballHub.

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Добавим, что победитель матча "Минай" – "Динамо" в финале Кубка Украины встретится с лучшим в паре "Мариуполь" – "Ворскла". Эти команды сыграют 24 июня.

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