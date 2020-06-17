"Минай" – "Динамо": онлайн-трансляция полуфинального матча Кубка Украины

В среду, 17 июня, определяется первый финалист Кубка Украины по футболу. В селе Минай Ужгородского района Закарпатской области, где проживает три тысячи человек, встречаются местный ФК "Минай" и киевское "Динамо". Начало поединка одного из лидеров Первой лиги против гранда украинского футбола, который из-за ситуации с коронавирусом проходит при пустых трибунах, – в 14:00. Мы ведем онлайн этого матча с яркими видео и фото ключевых событий.

ОНЛАЙН "МИНАЙ" – "ДИНАМО"

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Формат матча. Согласно регламенту Кубка Украины, "Минай" и "Динамо" проведут 90 минут. Если они не выявят победителя, команды ждет дополнительное время и серия пенальти. Кстати, судит игру харьковчанка Екатерина Монзуль.

Путь к полуфиналу. ФК "Минай" на пути в полуфинал Кубка Украины выиграл четыре матча. Команда экс-игрока "Шахтера" Василия Кобина одолела "Калуш" (2:1), "Волынь" (1:0), "Львов" (2:0) и "Ингулец" (1:1 игровое время, 6:5 по пенальти). В свою очередь "Динамо" начало кубковый розыгрыш с победы над "Шахтером" (2:1), после чего киевляне уже в статусе главного фаворита турнира выиграли у "Александрии" (1:0). Обе победы динамовцами были добыты в дополнительное время.

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Второй полуфинал. Во второй полуфинальной паре Кубка Украины встречаются клубы Премьер-лиги – "Мариуполь" и "Ворскла". Эта игра состоится 24 июня в Мариуполе.

Турнирное положение "Миная" и "Динамо". "Минай" на данный момент занимает третье место в Первой лиге, отставая на два очка от лидера "Руха", и претендует на выход в Премьер-лигу, куда попадут три лучшие команды по итогам сезона в низшем дивизионе. Из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, "Минай" в этом году не сыграл пока ни одного официального матча.

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"Динамо" же занимает текущее второе место в Премьер-лиге, которое дает право попасть в квалификацию Лиги чемпионов. После выхода из карантина киевляне сыграли три официальных матча – сначала подопечные Алексея Михайличенко уступили "Шахтеру" 1:3, а затем обыграли "Александрию" (5:1) и "Зарю" (3:1).

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Предыдущая встреча "Миная" и "Динамо". Команды один раз до этого уже встречались. Это произошло осенью 2018 года в 1/8 финала Кубка Украины. Тогда "Минай" на своем поле открыл счет, но киевляне благодаря дублю Шапаренко и голу Гармаша одержали волевую победу над закарпатцами со счетом 3:1.

Заявления перед матчем "Минай" – "Динамо" 17 июня

"Мы понимаем, против кого будем играть. Без официальных матчей и сразу – "Динамо" Киев. Да, нам будет тяжело. Но мы не будем плакать и жаловаться – будем выходить и играть. Отсутствие зрителей? Думаю, парни должны психологически подготовиться. Но у нас такой стадион, что за его пределами люди будут поддерживать, и мы это услышим", – заявил перед игрой главный тренер "Миная" Василий Кобин

"У меня хорошие воспоминания о предыдущем матче на "Минай-Арене", когда я забил два мяча, а главное – мы тогда одержали победу на характере и прошли дальше... После карантина мы провели уже три официальные игры. Считаю, что за эти игры команда уже набрала игровой тонус и в хорошей форме подходит к кубковому матчу. В этом – преимущество "Динамо". У нас физические и игровые кондиции должны быть лучше. Зато "Минай" готовился к матчу с нами, наверное, больше месяца. Думаю, какие-то свои заготовки у них будут. Как бы то ни было, Кубок Украины для нас очень важен. И мы отдадим все силы, чтобы завоевать этот трофей", – говорит полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко

Где смотреть матч "Минай" – "Динамо"

Поединок "Минай" – "Динамо", который начнется в среду, 17 июня, в 14:00, в прямом эфире покажет канал "УНИАН ТВ", который доступен на сервисе Oll.tv. Видео-трансляция матча в интернете доступна на YouTube-канале FootballHub.

Прогноз на матч "Минай" – "Динамо"

"Динамо" является безоговорочным фаворитом полуфинального матча Кубка Украины 17 июня. На победу киевлян в основное время букмекерами установлен коэффициент 1.21, на ничью – 7.00, на победу "Миная" – 12.00. В процентном соотношении – картина следующая: 78% на выигрыш по итогам 90 минут "Динамо", 14% – на ничью и 8% – на выигрыш "Миная". Что касается прохода в финал с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на "Динамо" можно сделать ставку с коэффициентом 1.09 (87% на выход в финал), а на "Минай" – 7.60 (13%). Самыми же вероятными результатами матча аналитики называют 2:0 и 3:0 в пользу киевлян.

Обзор финала Кубка Украины-2019 "Шахтер" – "Ингулец" (4:0)

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