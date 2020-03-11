"Минай" – "Ингулец": видео-трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины

В среду, 11 марта, в первом матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу встречаются дерзкие представители Первой лиги – "Минай" из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области принимает сенсационного финалиста предыдущего розыгрыша "Ингулец" из поселка Петрово Кировоградской области. По регламенту, ничьей в этом матче быть не может – в случае мирного исхода по итогам 90 или 120 минут, пробиваются пенальти. Напомним, центральным на этой стадии Кубка Украины является поединок в Киеве. Трансляция "Динамо" – "Александрия" доступна на нашем сайте.

Интересно, что "Минай" и "Ингулец", претендующие на выход в высший дивизион страны, являются соседями по турнирной таблице Первой лиги. У команд абсолютно идентичные показатели: 11 побед, 4 ничьи и 4 поражения в 19 матчах и всего два очка отставания от лидера дивизиона "Руха".

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Котировки на матч "Минай" – "Ингулец". Аналитики предрекают жаркую битву, не отдавая явное преимущество никому из соперников. На победу хозяев в основное время букмекерами установлен коэффициент 2.50, на ничью – 3.30, на победу гостей – 2.85. Что касается выхода в полуфинал с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то "Минаю" на проход в следующий раунд Кубка Украины дают 53 процента (коэффициент – 1.78), а "Ингульцу" – 47 процентов (коэффициент – 2.04).

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