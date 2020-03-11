Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

"Минай" – "Ингулец": видео-трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины

11 марта, 15:01

Богдан Юрков

Трансляция противостояния лидеров Первой лиги за выход в полуфинальную стадию национального Кубка

В среду, 11 марта, в первом матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу встречаются дерзкие представители Первой лиги – "Минай" из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области принимает сенсационного финалиста предыдущего розыгрыша "Ингулец" из поселка Петрово Кировоградской области. По регламенту, ничьей в этом матче быть не может – в случае мирного исхода по итогам 90 или 120 минут, пробиваются пенальти. Напомним, центральным на этой стадии Кубка Украины является поединок в Киеве. Трансляция "Динамо" – "Александрия" доступна на нашем сайте.

Интересно, что "Минай" и "Ингулец", претендующие на выход в высший дивизион страны, являются соседями по турнирной таблице Первой лиги. У команд абсолютно идентичные показатели: 11 побед, 4 ничьи и 4 поражения в 19 матчах и всего два очка отставания от лидера дивизиона "Руха".

Реклама

В тренде
"Ювентус" – "Интер": онлайн перенесенного поединка чемпионата Италии

Читайте также: Прогноз, расписание и результаты 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Котировки на матч "Минай" – "Ингулец". Аналитики предрекают жаркую битву, не отдавая явное преимущество никому из соперников. На победу хозяев в основное время букмекерами установлен коэффициент 2.50, на ничью – 3.30, на победу гостей – 2.85. Что касается выхода в полуфинал с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то "Минаю" на проход в следующий раунд Кубка Украины дают 53 процента (коэффициент – 1.78), а "Ингульцу" – 47 процентов (коэффициент – 2.04).

Смотрите, как "Ингулец" играл с "Шахтером" в финале Кубка Украины-2019

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Кубок Украины Минай Ингулец

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...