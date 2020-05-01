Министр спорта Франции призвала клубы "принять свои потери", но и от суда не отговаривала

Министр спорта Франции и известная в прошлом пловчиха Роксана Марасиняню ответила на возмущенные заявления ряда клубов национального чемпионата, которые не согласны с решением досрочно завершить футбольный сезон во Франциииз-за пандемии коронавируса. Напомним, что страна занимает пятое место в мире по количеству зараженных – 167 299 человек.

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"Если они хотят обратиться в суд, пусть обращаются. В такой ситуации будут довольные и недовольные. Я призываю всех к солидарности и ответственности. Я призываю богатых и более состоятельных, чтобы они не были придирчивы. Мы должны также думать о других и об обществе. Каждый должен уметь принять свои потери", — приводит слова Марасиняню RMC Sport.

Напомним, что в чемпионате Франции команды успели сыграть 28 туров. Согласно распределению мест в турнирной таблице Лиги 1, в Лигу чемпионов на следующий сезон выйдут "ПСЖ", "Марсель" и "Ренн", в Лигу Европы — "Лилль" и "Реймс", вылетают "Амьен" и "Тулуза". А оставшийся седьмым "Лион" теперь без еврокубков впервые с 1997 года и собирается подавать иск в суд.

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Ранее мы сообщали, что основной телевещатель разорвал контракт с французской лигой – клубы потеряли огромные деньги.

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