Министр спорта Украины: "Спортивные турниры не отменяются"

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook заявил, что ни один спортивный турнир национального и международного уровня, который запланирован в областях, где введено военное положение, не будет отменен. Напомним, что речь идет о Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

"Как и раньше, ограничения относительно проведения массовых спортивных мероприятий могут применяться только в случае наличия информации о серьезной опасности для граждан, которая получена от Службы безопасности Украины и правоохранительных органов, – подчеркнут Жданов. – Министерство молодежи и спорта, соответствующие национальные федерации по видам спорта и организаторы соревнований отдельно будут информировать общество про каждый такой случай. При этом, разумеется, при проведении массовых спортивных мероприятий в данное время будут усилены меры безопасности".

Напомним, что ранее возникли вопросы относительно матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" 12 декабря в Харькове.

Кроме того, в двух оставшихся турах чемпионата Украины по футболу запланированы сразу четыре матча Премьер-лиги в областях с военным положением: 17 тур – "Шахтер" – "Олимпик" (2 декабря в Харькове), 18 тур – "Мариуполь" – "Шахтер" (7 декабря), "Заря" – "Арсенал" (8 декабря), "Черноморец" – "Ворскла" (8 декабря).