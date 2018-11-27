Министр спорта Украины: "Спортивные турниры не отменяются"

Сегодня, 13:54

Введение военного положения на проведении соревнований не скажется

Игорь Жданов. Фото facebook.com/zhdanovihor
Игорь Жданов. Фото facebook.com/zhdanovihor

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook заявил, что ни один спортивный турнир национального и международного уровня, который запланирован в областях, где введено военное положение, не будет отменен. Напомним, что речь идет о Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

"Как и раньше, ограничения относительно проведения массовых спортивных мероприятий могут применяться только в случае наличия информации о серьезной опасности для граждан, которая получена от Службы безопасности Украины и правоохранительных органов, – подчеркнут Жданов. – Министерство молодежи и спорта, соответствующие национальные федерации по видам спорта и организаторы соревнований отдельно будут информировать общество про каждый такой случай. При этом, разумеется, при проведении массовых спортивных мероприятий в данное время будут усилены меры безопасности".

Напомним, что ранее возникли вопросы относительно матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" 12 декабря в Харькове.

Кроме того, в двух оставшихся турах чемпионата Украины по футболу запланированы сразу четыре матча Премьер-лиги в областях с военным положением: 17 тур – "Шахтер" – "Олимпик" (2 декабря в Харькове), 18 тур – "Мариуполь" – "Шахтер" (7 декабря), "Заря" – "Арсенал" (8 декабря), "Черноморец" – "Ворскла" (8 декабря).
Лига чемпионов, чемпионат Украины, Игорь Жданов

Вы сейчас просматриваете новость "Министр спорта Украины: "Спортивные турниры не отменяются"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

Больше пяти миллионов в год: средняя зарплата футболиста УПЛ

Сегодня, 12:41

Сформирован ежегодный мировой рейтинг по средней зарплате футболистов

Футбол

"Шахтеру" нужна победа, "Манчестер Сити" устроит и ничья. Фото shakhtar.com

"МанСити" и трем лидерам хватит и ничьей: кому что нужно в Лиге чемпионов

Сегодня, 13:24

В предпоследнем туре группового раунда "Шахтеру" запрещено проигрывать
Загрузка...
Загрузка...