Минус один: сборная Украины осталась без правого защитника

В составе сборной Украины на ноябрьские матчи с командами Словакии в Лиге наций УЕФА и Турции (спарринг) уже начали происходить изменения. Из первоначального списка Андрея Шевченко, куда вошли 23 футболиста, уже выпал правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко. Как сообщает Команда1 со ссылкой на собственные источники, футболист горняков получил травму голеностопа и пропустит ближайшие поединки.

Теперь справа в обороне у Шевченко остается только один проверенный на правой бровке обороны футболист – Александр Караваев из "Зари". Не исключено, что тренерский штаб заполнит возникшую вакансию другим правым защитником – уже после сегодняшних матчей 15-го тура чемпионата Украины "Динамо" – "Мариуполь" и "Ворскла" – "Шахтер". Кандидатами якобы являются Игорь Пердута ("Ворскла") и принадлежащий "Динамо" Александр Тымчик ("Заря").

Но не стоит забывать, что на правом фланге обороны в последнее время за "Шахтер" неплохо играет Николай Матвиенко, хотя мы привыкли его видеть или в центре защиты, или на левой бровке. На этой неделе Матвиенко стал невольным соучастником трагикомического пенальти в ворота "Шахтера" в матче Лиги чемпионов в Манчестере, хотя и пальцем не тронул Рахима Стерлинга.