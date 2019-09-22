Мир никогда не будет прежним: легендарный игрок Колумбии избавился от прически, которой боялись соперники

Карлос Вальдеррама / Фото: Instagram

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Легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама избавился от своей знаменитой прически. Ранее мы писали, что игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож.

Бывший футболист кардинально сменил имидж, чтобы поддержать своего друга – голкипера колумбийской сборной Рене Игиту.

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"Я подстригся, чтобы поддержать моего брата Рене Игиту", – написал Вальдеррама в Instagram.

Эта прическа досталась ему от отца, у которого также были кучерявые волосы. Фото Карлоса с братьями – все трое с кудряшками, но только Карлос унаследовал от мамы светлый оттенок.

В Южной Америке Вальдерраму ласково называли El Pibo (малыш), а в Европе из-за прически придумали новое прозвище – Белый Гуллит.

В этом году Вальдеррама не раз шокировал болельщиков. Сначала Карлос решил выпрямить кудри и выложил фото у себя в Instagram.

Выпрямление волос оказалось частью рекламной кампании.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

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