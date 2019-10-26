Мирча Луческу: "Фонсека уничтожил Коваленко и пользовался моим багажом весь период работы в "Шахтере"

Мирча Луческу / Фото: AFP

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В своем недавнем интервью бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу раскритиковал португальского специалиста Паулу Фонсеку, который в свое время сменил его на тренерском мостике горняков, а теперь румынский коуч решил объяснить свои слова. Ранее мы давали анонс 9 тура чемпионата Италии – Фонсека против "Милана".

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"Я его раскритиковал, потому что он не поблагодарил Луческу за ту команду, которую я ему оставил, – сказал Мирча в эфире программы "Вацко Light". – Он уничтожил Коваленко и не сумел оставить после себя должного наследия. Ни один молодой игрок "Шахтера" после моей каденции не перешел в топ-клуб".

Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Мирча Луческу также вспомнил, что на своих предсезонных сборах регулярно привлекал к работе с первой командой целую группу молодых игроков, но его преемник не использовал их потенциал: "Малышев, Малиновский, Болбат, Бутко, Зубков, Борячук — все они играли при мне. Где они сейчас?".

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Луческу также обвинил Паулу в меркантильности и в безынициативности при создании команды: "У Фонсеки была одна цель – выиграть как можно больше трофеев и уехать за границу. Он принял чужой стиль и ничего не менял. Я же ставил перед собой другие цели: выигрывать трофеи, строить команду и продолжать жить здесь. Он просто пользовался моим багажом весь период работы в "Шахтере".

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Рассказал Луческу о проблемах, которые возникали во время работы в "Шахтере" с легионерами: "Проблемы были с Бернардом и Элано. Они дебютировали тогда за сборную Бразилии и поймали "звезду". Они никого не уважали, опаздывали на тренировки. За все время Бернард не приехал вовремя на тренировку ни разу! Все время был в смартфоне. Еще проблемный был Кастильо – у него были проблемы с воспитанием. Как игрок он полностью меня устраивал. Но результат на поле возможен только между людьми, у которых отличные взаимоотношения. Они должны уважать друг друга. Бернард опаздывал, Фред занимался баловством, тяжело было вначале с Дугласом Костой. Даже не помню, сколько раз Фреда выгонял с тренировок!"

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