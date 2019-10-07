Мирча Луческу может возглавить "Динамо"

Мирча Луческу / Фото: AFP

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Московское "Динамо" провело переговоры с бывшим тренером "Шахтера" Мирчей Луческу, на предмет того, чтобы специалист возглавил клуб. Эту информацию также подтвердил агент наставника. Ранее мы рассказывали, что румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что может продолжить свою тренерскую карьеру в "Шахтере" или "Динамо".

"У нас был контакт с руководителями "Динамо", но пока не более того, контракт еще не предлагали. Луческу планирует приезд в Москву, но пока не могу ответить, когда. Какие шансы, что он возглавит "Динамо"? Этот вопрос лучше задать руководителям клуба. Но я вижу, что этот вариант реален," – рассказал Аркадий Запорожан.

Напомним, что 74-летний румынский специалист известен по работе в донецком "Шахтере", на постсоветском пространстве он работал в "Зените" из Санкт-Петербурга. В феврале Луческу покинул сборную Турции – контракт расторгли по согласию сторон.

Кстати, Беседина признали лучшим игроком 10-го тура УПЛ. Лучшим тренером стал не Михайличенко. Форвард киевлян, забивший два мяча "Колосу", собрал голоса всех экспертов.

Обзор матча "Колос" – "Динамо" (0:4)

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