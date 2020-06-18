Миролюбивые "мыши" не взлетят в Мадриде: прогноз на матч "Реал" – "Валенсия"

Что аналитики букмекерских контор думают о сегодняшнем матче на "Альфредо Ди Стефано"

Сегодня в последнем матче 29 тура чемпионата Испании в Мадриде встретятся пиренейские гранды – местный "Реал" и "Валенсия". И хотя "летучие мыши" в последних двух турах катали ничьи с середняками, они в любой момент могут показать свои зубы. Интереснейший мультимедийный онлайн "Реал" – "Валенсия"уже идет на нашем сайте. Начало матча в 23:00.

Реклама

Читайте также: Где смотреть "Реал" – "Валенсия": матч чемпионата Испании, в котором не сыграет звезда "сливочных"

Несмотря на то, что "Валенсия" располагается в непосредственной близости к зоне еврокубков и находится в шести очках от четвертого места, букмекеры в этом матче практически не оставляют ей шансов на успех. Коэффициент на победу "Реала" составляет 1.32, а на выигрыш гостей – 9.00. Скорее уж этот поединок завершится вничью – 5.50.

Наиболее вероятный исход матча на поле "Альфредо Ди Стефано" – победа мадридцев со счетом 2:0 – показатель 7.50. Далее чуть менее уверенный успех Королевского клуба – 2:1 – 8.00. А вот на выигрыш "Валенсии" со счет 2:1 коэффициент – 23.00.

Реклама

У "Реала" больше всех стоит опасаться француза Карима Бензема – коэффициент 1.70 на его гол. У "летучих мышей" готовится забивать Макси Гомеза – 2.90.

Смотрите также расписание, результаты и трансляции 29-го тура чемпионата Испании.

Смотрите, как "Валенсия" вылетела из Лиги чемпионов перед паузой в еврокубках

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама