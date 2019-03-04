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Мирон Маркевич: Если Швед проснется и сыграет на своем уровне, то у "Шахтера" будут проблемы в Харькове

Сегодня, 13:43

Экс-тренер сборной Украины – о матче "Шахтер" – "Карпаты" и форварде гостей Марьяне Шведе

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич. Фото: Getty Images
Мирон Маркевич: Если Швед проснется и сыграет на своем уровне, то у "Шахтера" будут проблемы в Харькове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0b/5f8/5c7d0b5f85f73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0b/5f8/5c7d0b5f85f73.jpg Футбол Экс-тренер сборной Украины - о матче "Шахтер" - "Карпаты" и форварде гостей Марьяне Шведе

Экс-тренер сборной Украины, а также "Карпат", "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич в эксклюзивном комментарии для segodnya.ua поделился своими ожиданиями от матча "Шахтер" – "Карпаты", который уже в это воскресенье пройдет в Харькове.

- Чего не хватило "Карпатам", чтобы добиться положительного результата во львовском дерби?
- Я не видел сильного желания у "Карпат" выиграть этот матч. И это, наверное, основная причина. Потому что после "Ворсклы" появилась надежда у болельщиков, что команда продолжить играть в таком духе. Болельщики пришедшие на стадион были разочарованы. Команда просто отстояла. Было мало ударов по воротам, такое впечатление что игроки просто вышли отбывать номер.

- А на "Шахтер" команда сможет настроиться?
- Будем надеяться, что "Шахтер" станет раздражителем. Хотя и ФК "Львов" тоже был раздражителем… Столько людей пришло на стадион, если я не ошибаюсь, впервые за несколько лет такое количество было на матче. Но с такой игрой, как была, я думаю, что им нечего ловить с "Шахтером".

- Марьян Швед сейчас находится в отличной форме, сможет ли он доставить неприятности обороне "горняков"?
- Он должен играть стабильней. Одну игру играет, потом нет его. С "Ворсклой" неплохо сыграл, вышел на игру с ФК "Львов" и в первом тайме вообще его не было видно. Он хочет играть на серьезном уровне, тогда нужно иметь стабильность. Я даже не знаю, что теперь ждать от него. Возможно, он проснется в матче с "Шахтером", выйдет и покажет свои возможности. А так: одну играет, вторую нет, потом где-то там заиграет, потом снова пропадает. Он уже игрок "Селтика", и если следит за британским футболом, то должен знать, что там нужно отрабатывать на полную, как в атаке, так и в обороне. Ты должен быть все время на виду у тренеров. Будем надеяться, что "Шахтер" станет для него раздражителем. Если он проснется и сыграет на уровне своих возможностей, тогда у "Шахтера" будут проблемы в Харькове. В конце концов все будет зависеть только от Марьяна.

- Сможет ли Швед догнать Мораеса в бомбардирской гонке?
- Наверняка должен будет побороться. Учитывая, что он будет играть во второй шестерке, а там команды слабее. Посмотрим, как будут разворачиваться события. Хотелось бы, чтобы он забивал. Потому что его ждет "Селтик", а это серьезный клуб. Хочется, чтобы он там закрепился.

Напомним, матч "Шахтер" – "Карпаты" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 10 марта. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Мирон Маркевич, Карпаты Львов , Марьян Швед

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АВТОР:

Максим Мельник

Источник:

Сегодня|Спорт

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