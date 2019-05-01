Мирон Маркевич: "Это правильно, что "Шахтер" станет самым титулованным клубом Украины"

Бывший тренер сборной Украины считает, что сегодня у "Шахтера" нет конкурентов в чемпионате Украины

Мирон Маркевич. Фото: Getty Images

В субботу, 4 мая, "Шахтер" примет на своем поле "Львов". "Горняки" уверенно идут к очередному чемпионскому титулу, а львовский клуб не теряет надежды зацепиться за зону еврокубков. В составах обеих команд играет много бразильских исполнителей, поэтому зрители ждут яркое противостояние. Своими ожиданиями от предстоящей встречи в эксклюзивном интервью segodnya.ua поделился экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич.

- Матч "Шахтер" – "Львов" болельщики в шутку называют бразильским дерби. В составе обеих команд играет много бразильцев и обе команды пытаются играть в яркий атакующий футбол. Стоит ли нам ждать от матча этих команд бразильской феерии на поле?

- Ну в "Шахтере" и "Львове" немножко разные бразильцы играют. Но, действительно, игрокам "Львова" хочется доказать, что они не хуже. Я думаю, игра будет интересная, но уровень бразильцев немного отличается.

- Если говорить о бразильцах "Львова", то лучше адаптировался форвард Бруно, который забил уже 9 голов в УПЛ. Насколько для него важно будет проявить себя в матче с "Шахтером"?

- Вот и пусть проявляет себя. Ему нужно было с "Динамо" себя проявить, когда сначала на одного игрока было меньше у киевлян, а потом на двоих. Вот в таких матчах нужно себя проявлять, как с "Динамо". Когда ты забиваешь второстепенным командам – ​​это одно. А нужно забивать "Динамо", "Шахтеру". Тогда можно говорить о классе игрока.

- Главным оппонентом Бруно в матче станет Жуниор Мораес, у которого сейчас черная полоса – не забил два пенальти подряд. Насколько для него будет важно отметиться в игре против "Львова", чтобы выйти из этого психологического состояния?

- Мне трудно здесь что-то сказать. Мораес – игрок сборной Украины, поэтому ему надо доказывать забитыми голами, что он достоин быть в сборной. Одно дело играть в чемпионате Украины, где ты на матч выходишь и уже заведомо выиграешь, а другое дело играть в серьезных матчах. Скоро сборная будет играть с Сербией, вот там надо быть готовым забивать голы. Я не хочу никого обижать, но уровень нашего чемпионата низкий. Поэтому Мораес должен выходить и забивать в каждой игре. Еще раз повторюсь – ему дали серьезный аванс, когда вызвали в сборную, поэтому он должен быть готов к серьезным матчам.

- Этот сезон может стать историческим. Если "Шахтер" выиграет чемпионат и Кубок Украины, то обойдет по количеству трофеев "Динамо" и станет самым титулованным клубом Украины. Насколько такая мотивация может добавлять сил игрокам "Шахтера" в матчах, которые остались?

- А кто у нас может выиграть чемпионат, кроме "Шахтера"? Здесь ничего удивительного нет. Сейчас у нас клубы едва дышат, "Динамо" – это уже не то "Динамо", что было. То, что "Шахтер" выиграет чемпионат, было ясно еще до начала сезона. А то, что "Шахтер" станет самым титулованным – наверное, это правильно. Потому что в эту команду много вкладывают и даже сейчас, когда "Шахтер" играет не в Донецке, а в Харькове, все равно продолжают вкладывать в команду. Сегодня у "Шахтера" нет конкурентов в нашем чемпионате.

Напомним, матч "Шахтер" – "Львов" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 4 мая. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

Отметим, что поединок со "Львовом" станет для "Шахтера" 50-м в Харькове.

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