Мирон Маркевич: "Заре" нужно обыгрывать "Шахтер" в Харькове, иначе можно упустить не только бронзу"

Бывший тренер сборной Украины Маркевич – о центральном поединке 24-го тура Премьер-лиги

Мирон Маркевич. Фото: Getty Images

Мирон Маркевич: "Заре" нужно обыгрывать "Шахтер" в Харькове, иначе можно упустить не только бронзу" Максим Мельник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0b/5f8/5c7d0b5f85f73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0b/5f8/5c7d0b5f85f73.jpg 2019-04-09T12:57:00+03:00 Футбол Бывший тренер сборной Украины Маркевич - о центральном поединке 24-го тура Премьер-лиги

В субботу в центральном матче 24-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на своем поле примет "Зарю". Обеим командам в этом поединке нужна победа: "Шахтеру" – чтобы не подпустить к себе "Динамо" в чемпионской гонке, а "Заре" – для того, чтобы продолжить борьбу за "бронзу" Премьер-лиги. Своим мнением о предстоящем поединке в Харькове с segodnya.ua поделился экс-тренер сборной Украины, а также "Карпат", "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич.

- Станет ли матч против "Шахтера" одним из ключевых для "Зари" в борьбе за бронзу?

- Да, безусловно, это ключевая игра для "Зари". Если они проиграют, дальше им будет сложно догнать "Александрию", потому что разница между ними может достичь 12 пунктов. В 8 оставшихся матчах будет сложно отыграть такой гандикап.

- То, что "Шахтер" провел 120 минут в Кубке против "Динамо", повлияет на физическую готовность команды к поединку?

- У "Шахтера" есть хорошая скамейка запасных. "Горняки" легко смогут заменить лидеров, если им понадобится отдых, как походу матча, так и с первых минут, есть кого выпустить. Поэтому я не вижу особых проблем для команды.

- В "Заре" играет несколько арендованных игроков из "Динамо", плюс есть Будковский, которому не удалось закрепиться в "Шахтере". Будет ли у них особая мотивация на матч и поможет ли это команде?

- Да, это тоже добавляет интриги этому матчу. И то, что турнирное положение заставляет "Зарю" играть на победу в Харькове, иначе шансов у них будет очень мало. Так можно не только бронзу не выиграть, а упустить и четвертое место.

- Какую, по-вашему мнению, тактику выберет Юрий Вернидуб на этот матч?

- Мне сложно сказать, какую именно тактику выберет на матч Юрий Вернидуб. Но точно знаю, что с "Шахтером" особо не поиграешь в открытый футбол. Поэтому думаю "Заря" будет играть на контратаках.

- Жуниор Мораес пропустит матч из-за дисквалификации. Кто его заменит?

- Нужно дать шанс Кайоде. Для чего-то же его покупали. Без нападающего сложно играть. Посмотрите на "Динамо":после ухода Мораеса команда очень бледно выглядит в атаке. Однозначно нужно дать возможность Кайоде проявить себя.

- Соломон вышел во втором тайме в матче с "Динамо", хорошо себя проявил и разнообразил игру "горняков". Как вы считаете, возможно, стоит выпускать его с первых минут?

- Соломона уже давно нужно выпускать в стартовом составе. Я вообще не понимаю, что такое "адаптация" и "нужно время". Если человек умеет играть в футбол, его нужно ставить в состав и не ждать, сколько он там будет адаптироваться. Тем более, он молодой и очень перспективный игрок. Я думаю, что за ним долго следили и наблюдали за его игрой, прежде чем пригласить в такую команду, как "Шахтер".

- После последнего матчу между этими командами все обсуждали фол Харатина на Тайсона, а не саму игру. Учитывая градус поединка, возможно ли обойтись без судейских скандалов в таком противостоянии?

- У нас уже очень много говорят про судейство, а нужно больше обсуждать сам матч и игру команд. Конечно, судьи ошибаются, причем в обе стороны, тут не найдешь правды. К сожалению, это реалии, в которых мы живем, со временем может что-то поменяется. Судейские ошибки были, есть и будут. И так не только в Украине, а и во всем мире. Как только команда проигрывает, сразу начинают говорить о судействе. Но нужно больше говорить о футболе.

Напомним, матч "Шахтер" – "Заря" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 7 апреля. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

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АВТОР: Максим Мельник Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.