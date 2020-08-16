"Миша потерял сознание, а скорая ехала 20 минут": мама погибшего 17-летнего футболиста

Виктория Колосова рассказала, что у Михаила не было проблем со здоровьем

Мама 17-летнего футболиста Михаила Колосова, который неожиданно умер в Москве, рассказала о произошедшей трагедии. Парень выступал за "Олимпик" 2003 года рождения, и в субботу во время матча на базе в Рублево потерял сознание прямо на поле. Игрока доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.

Реклама

Читайте также: В Армении в молодом возрасте умер переболевший коронавирусом футболист: названа причина смерти

"У Миши не было проблем со здоровьем. Неделю назад проходил медицинскую спортивную комиссию, все абсолютно было здорово. Никаких отклонений не было. Он болел только ОРВИ раз в три года. Причину смерти еще не установили. Реаниматолог мне сказал, что просто остановилось сердце. Меня не было на матче. Тренер сказал, что Миша потерял сознание. Врачи тут же начали оказывать первую помощь, параллельно вызвали скорую помощь. Только скорая ехала 20 минут. Наверное, когда у человека останавливается сердце, 20 минут – очень долго. Сначала приехала одна, потом другая, а уже затем реанимация. Возможно, было упущено время. Но я не доктор, не знаю", – рассказала Виктория в комментарии "Чемпионату".

Михаил Колосов / Фото: Twitter

"Вредных привычек никаких не было: не пил, не курил, наркотиками не увлекался. В школе на это тоже брали анализы, ничего не было. Врачи три часа пытались запустить сердце. Не было такого, что его заставляли играть, если ему было плохо. Если ему плохо, он не пошел бы играть. Но это было очень редко. Были какие-то травмы — разбитая бровь и так далее, но это нормально для этого вида спорта. Миша играл на позиции правого защитника, был перспективным игроком", – отметила Колосова.

Реклама

Мы уже писали, что смертью закончился матч в Аргентине: 17-летний голкипер скончался по дороге в больницу.

Тем временем "Рома" оплакивает смерть своего бывшего игрока: парню было всего 21 год. Футболист два года находился в структуре итальянского клуба.

Ранее мы также сообщали, что в Англии умер 23-летний футболист. Полиция, которая расследовала причину гибели, выступила с заявлением.

Смотрите также, как футболист английского "Вест Хэма" Майкл Антонио попал в аварию

Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама