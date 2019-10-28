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ММА отдыхает: обидчику "Мариуполя" ударом с локтя выбили зубы в чемпионате Голландии

28 октября, 08:15

Знаменитый греческий футболист Константинос Митроглу испортил лицо земляку - Пантелису Хацидиакосу

Беззубый Пантелис Хацидиакос

Беззубый Пантелис Хацидиакос / Фото: Twitter

В матче 11-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между ПСВ и "Алкмааром" (0:4) греческий защитник гостей Пантелис Хацидиакос лишился двух зубов. На 80-й минуте встречи, когда уже все четыре мяча в поединке были забиты, Пантелис в верховом единоборстве со своим же соотечественником и партнером по сборной Греции Константиносом Митроглу получил удар в челюсть локтем. В результате столкновения у Хацидиакоса были выбиты два передних зуба.

Интересно, что выбитые зубы Хацидиакоса, собрав в кучку, аккуратно положили в пакетик и вынесли с поля.

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Если Митроглу в этом матче выбивал зубы, то некоторые другие игроки – забивали голы. У гостей отметились Мирон Боадю, на счету которого дубль, а также Йонас Свенссон и Дани де Вит. Что интересно, с 22-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Райана Томаса.

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Добавим, что, набрав 23 очка, "АЗ Алкмаар" вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Столько же очков в активе ПСВ и "Витесса", занимающих 3-е и 4-е места соответственно. Лидирует с 29 пунктами "Аякс".

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Напомним, именно "Алкмаар" с лишившимся на уикенде зубов Пантелисом Хацидиакосом выбил "Мариуполь" из Лиги Европы, обыграв украинский клуб с суммарным счетом 4:0.

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травма ПСВ чемпионат Голландии АЗ Алкмаар

Источник: Сегодня|Спорт

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