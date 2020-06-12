"Мне было стыдно тренироваться с Криштиану": невеста Роналду рассказала о карантине со звездой

Невеста нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду – Джорджина Родригес призналась, что первое время чувствовала себя неуверенно, когда тренировалась вместе с португальцем на карантине. А накануне невеста Роналду сразила наповал в новом платье.

"Сначала мне было стыдно тренироваться с Криштиану. Представьте, что вам нужно тренироваться рядом с ним. Я привыкла работать дома, когда он готовился с командой, чтобы мы могли проводить больше времени вместе, когда он возвращался. Но потом это чувство неловкости прошло, и теперь мне нравится тренироваться с Криштиану. Он стал моим мотиватором и источником вдохновения", – дает слова Джорджины The Sun.

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Реклама Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram

Также девушка отметила, что Криштиану — настоящий спортсмен: "Его способность концентрироваться и посвящать всего себя страсти к футболу просто невероятна. Безусловно, он тренируется больше меня, но тут не стоит и сравнивать, так как он – профессиональный спортсмен".

Ранее мы также сообщали, что Джорджина отомстила Роналду и заплела ему косичку, сидя на шее у футболиста.

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