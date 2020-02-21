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"Мне это надоело": Лионель Месси жестоко ответил на критику в его адрес

21 февраля, 12:14

Аргентинский форвард прокомментировал инцидент с Абидаем

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о конфликте с Эриком Абидалем, а также о том, что он якобы влияет на отставки и назначения тренеров.

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"Много разговоров вокруг "Барселоны". Многие говорят обо мне, что я назначаю и увольняю тренеров. Как будто у меня много сил, и я принимаю решения. Мне это надоело. Абидаль — спортивный директор, который принимает решения и должен взять на себя ответственность. Он тот, кто принимает решения. Эрик критически высказался в адрес всех игроков. Поэтому я пошел, чтобы уточнить имена. Я не могу позволить спортивному директору напасть на меня таким образом. Такая же ситуация была в сборной Аргентины, когда писали, что я говорю, кому играть, кого назначит тренером, что в сборной выступают только мои друзья", – рассказал Месси.

После 24 туров "Барселона" занимает второе место, на одно очко отставая от "Реала". 22 февраля каталонцы примут на своем поле "Эйбар". С 14 января сине-гранатовых тренирует Кике Сетьен, ранее работавший с "Бетисом".

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: El Mundo Deportivo

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