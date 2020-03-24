"Мне ежедневно желают смерти": модель страдает из-за цвета кожи своего мужа-футболиста

Российская модель Екатерина Дорожко, которая осенью стала женой бывшего нападающего "Шахтера" Луиса Адриано и перебралась из Москвы в Бразилию, рассказала, что получает множество угроз из-за цвета кожи своего мужа. На данный момент бразильский форвард выступает у себя на родине за "Палмейрас".

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"Много ли слышу насмешек по поводу темнокожего мужа? Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. И очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызвать такие эмоции у людей", — написала Екатерина.

Ранее мы сообщали, что Луис Адриано оформил хет-трик, который поставил его в один ряд с Неймаром. Нападающий "Палмейраса", который восемь лет выступал за донецкий "Шахтер", помог своей команде одержать победу в матче второго тура группового этапа Кубка Либертадорес над "Гуарани". Луис стал лишь третьим футболистом в истории, которому удалось забить по три мяча во встречах Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов.

Смотрите, как Луис Адриано забивал за донецкий "Шахтер"

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