"Мне нужно было уйти летом": Хацкевич жалеет, что остался в "Динамо"

У белорусского тренера было два предложения, но на тот момент он решил остаться в "Динамо"

Александр Хацкевич / Фото: AFP

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Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в интервью Youtube-каналу "Вацко Live" рассказал, что думал об уходе из команды летом после завершения контракта. На тот момент у белорусского тренера было два предложения, но в итоге остался в "Динамо", а спустя полтора месяца был уволен после вылета из Лиги чемпионов.

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"Когда у меня закончился двухлетний контракт с "Динамо", Игорь Михайлович меня позвал. И я не пришел и сказал сразу: "Все, здорово, спасибо". У нас состоялся достаточно серьезный и откровенный разговор. Мы в этот день ничего не подписывали, моего решения не было. Игорь Михайлович ждал, готов я или нет. У меня было два прекрасных предложения летом, но я остался здесь. У меня хорошие отношения с футболистами. Они знают, что я требовательный, но мне нужно было уйти раньше. Да, мы пошли дальше, но мне, наверное, нужно было сыграть на опережение. Я хотел добиться того, о чем мы договаривались с Игорем Михайловичем. Не получилось – это тоже моя ошибка. Я ее признаю: мне нужно было уйти летом", – рассказал Хацкевич.

Как мы писали ранее, одолев "Мариуполь", "Динамо" Алексея Михайличенко повторило серию Александра Хацкевича. До этого трижды кряду киевлянам удавалось выигрывать еще в начале сезона под руководством белорусского коуча.

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