"Мне стыдно быть британкой": главу полиции признали невиновным в гибели 96 фанов на "Хиллсборо"

Родственники жертв, которые были болельщиками "Ливерпуля", в ярости

Трагедия на Хиллсборо / Фото: Reuters

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В Англии подошло к завершению судебное разбирательство по Трагедии "Хиллсборо". Напомним, что 15 апреля 1989-го полуфинал Кубка английской лиги между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест", который проходил на на шеффилдском стадионе "Хиллсборо", завершился гибелью 96 болельщиков.

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Когда стоявшие в первых рядах и прижатые к металлическим ограждениям люди начали задыхаться под давления вновь прибывших на трибуны, полиция и стюарды не сразу поняли суть происходящего, принимая попытки болельщиков высвободиться из давки за хулиганское желание прорыва на поле. Против пытавшихся спастись был направлен отряд полицейских с собаками. На мольбы открыть одну из оград, чтобы открыть путь погибающим людям на поле, полиция ответила отказом, поскольку не могла сделать этого без приказа от своего начальника Дэвида Дакенфилда.

Трагедия на Хиллсборо / Фото: Reuters

В результате давки на трибунах и безграмотных действий полиции и стюардов, для 95 фанов мерсисайдского клуба футбол закончился смертью. Среди погибших оказался 10-летний Джон Пол Джилхули — двоюродный брат будущего капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, а а также 67-летний Джерард Барон, который тоже был братом игрока "красных" Кевина Барона. Еще 766 человек получили повреждения различной тяжести.

Дэвид Даккенфилд / Фото: Reuters

Поиск виновных в той трагедии длится уже 30 лет. В 2017-м следственные органы наконец-то выдвинули обвинения бывшему полицейскому Дэвиду Даккенфилду, который был инспектором полицейского департамента Шеффилда и являлся ответственным за безопасность на том фатальном поединке. Даккенфилд стал главным подозреваемым в смерти 96 человек. Но в четверг, 28 ноября, суд присяжных признал бывшего полицейского невиновным.

"Теперь мы должны жить, зная, что все наши близкие были незаконно убиты... Кто тогда ответственен за смерть?", – не могла успокоиться Дженни Хикс, которая в результате трагедии потеряла двух дочерей-подростков.

А Луиза Брукс, которая потеряла брата, сказала, что ей стыдно быть британкой и стыдно за эту страну.

Ранее мы писали, что специальная комиссия, занимавшаяся расследованием трагедии на стадионе "Хиллсборо", которая унесла жизни 96 человек,опубликовала результаты работы.

Между тем, болельщики "Ливерпуля" проголосовали за появление на стадионе стоячей трибуны. Решение отказаться от стоячих трибун в Британии приняли после трагедии на "Хиллсборо".

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