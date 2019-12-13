"Мне тоже х***во": вратарь "Динамо" жестко пообщался с ультрас после игры с "Лугано"

Денис Бойко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Вратарь "Динамо" Денис Бойко жестко пообщался с ультрас киевской команды после матча Лиги Европы против "Лугано" (1:1) на "Олимпийском", по итогам которого "Динамо" с треском вылетело из еврокубков. Отметим, что сам Денис Бойко заключительный поединок группового раунда ЛЕ провел в запасе – ворота киевлян защищал Георгий Бущан.

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"Как бы вам ни было обидно – я не знаю, сколько это будет продолжаться. Мне тоже обидно, но я что – не подхожу к вам и не разговариваю? Мне тоже х***о. Успокойтесь, я просто объясняю. Как бы ни было тяжело, мы – одно целое под названием клуб "Динамо" Киев. Игроки, тренера, остальные фанаты – мы все одно целое, – сказал в разговоре с ультрас Денис Бойко. – Если вы вот это будете устраивать, мы опустимся на дно, еще ниже"

Обзор матча "Динамо" – "Лугано" (1:1)

Как мы писали ранее, защищавший ворота "Динамо" в игре с "Лугано" Георгий Бущан после вылета из еврокубков посетовал на нехватку в составе киевлян хороших футболистов. И не только на это. "Думаю, что был бы нормальный характер, ответственные матчи на таком уровне так бы не проводились. Четвертое место в чемпионате Украины, вылет из Лиги Европы... В этом году дно пробилось", – признал кипер "Динамо".

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Напомним,что в последнем туре группового раунда Лиги Европы проиграла и другая украинская команда. "Александрия" уступила в гостях "Генту" 1:2.

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